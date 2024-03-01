Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Чехия разблокировала замороженные российские объекты недвижимости
Чехия разблокировала четыре принадлежащие России объекта недвижимости, которые были заморожены в рамках национальных санкций, сообщили СМИ.
Как пишет новостной портал seznam.cz, Чехия разблокировала четыре здания в Праге. Отмечается, что это единичный случай в республике, передает ТАСС.
В список замороженных объектов российской недвижимости эти здания попали вследствие «технической оплошности». Дома, согласно порталу, подпадают под действие существующего международного договора и поэтому не могут быть заморожены.
Ранее сообщалось, что в Чехии опломбировали часть недвижимости, которая находится в российской государственной собственности, после введения властями республики санкций против ФГУП «Госзагрансобственность».
Напомним, в ноябре Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента России и управляет в республике многими объектами недвижимости в российской собственности.