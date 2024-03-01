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    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    1 марта 2024, 13:57 • Новости дня

    Путин: Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

    «Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – приводит его слова ТАСС.

    Путин сообщил, что на совещании с Советом безопасности планируется обсудить вопрос нейтрализации угроз, которые могут возникнуть для России в космической сфере.

    Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин назвал вбросами сообщения о том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Эта уловка, по его словам, призвана втянуть Россию в переговоры на условиях, выгодных исключительно США.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как заставить США принять российские условия для глобальных переговоров.

    29 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Песков объяснил длительность послания Путина
    Песков объяснил длительность послания Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Звезда».

    «Это видение кандидата в президенты Путина», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Напомним, что послание Путина стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут. Ранее Песков заявлял, что послание во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    29 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин назвал настоящую элиту России
    Путин назвал настоящую элиту России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Настоящая элита России – это воины и труженики, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита», – передает ТАСС слова главы государства.

    По его словам, «подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России». «Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – сказал Путин. После этих слов в зале прозвучали аплодисменты.

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    1 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Опрос: Путину доверяют 82% россиян

    Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФОМ.

    Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства одобряют 80% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 7%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 ноября 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Неделей ранее работу Путина на своем посту положительно оценили 82% россиян.

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    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

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    29 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Будущее нашей страны во многом зависит от мужества и решимости бойцов, участвующих в СВО, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «Суверенитет нужно подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России», – сказал глава государства.

    «Это наша Родина. Она нужна и дорога только нам. И нашим потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», – добавил российский лидер.

    Все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой, поставил задачу Путин.

    Кроме того, он предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план.

    Путин обратился к бойцам СВО со словами: «Низкий вам поклон». Послание глава государства завершил словами о вере в победу России.

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    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

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    29 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин: БАМ и Транссиб получат третий этап расширения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность, сказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

    «Запускается третий этап расширения восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба. В свое время мы, извините за моветон, «зевнули» немножко. Вовремя кое-что не сделали. Ну, ладно, теперь должны наверстать и наверстаем», – сказал президент.

    До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 млн тонн в год, подчеркнул Путин.

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    29 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжит наращивать Арктический флот, в следующем году планируется начать строительство нового атомного ледокола «Сталинград», заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс», в начале этого года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград», в следующем заложим еще один корабль такого же класса – «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности», – сказал Путин.

    Также на базе отечественных верфей планируется обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы, заявил глава государства. «Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике», – отметил он.

    Ранее Путин дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов.

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    1 марта 2024, 01:23 • Новости дня
    Командир «Ветеранов» рассказал о звонке Путина

    Командир «Ветеранов» Морпех рассказал о телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бригады «Ветераны» с позывным Морпех сообщил, что ему звонил президент России Владимир Путин, который «углубленно интересовался» обстановкой на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.

    Морпех сообщил, что Путина интересовали «все моменты». «Что происходит, как происходит, какая обстановка именно у нас на направлении», – приводит слова военного ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Как признался командир бригады, он беспокоился, что Путин положит трубку после пятисекундной паузы в разговоре. Морпех считает, что глава российского государства – человек, который волнуется за народ.

    Напомним, бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны отличилась в операции по освобождению Авдеевки. Путин несколько раз давал высокую оценку действиям бригады, в частности, после операции «Труба».

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    29 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня в России бизнес и государство вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». Компании наращивают темпы разработки и запуска конкурентоспособных решений, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Плуготаренко. Ранее президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году России необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

    «Многое уже было сделано правительством РФ и Минцифры по направлению поддержки отечественных высокотехнологичных решений, и что важно – государство находится в контакте с отраслью, поэтому эти меры отвечают реальным потребностям рынка», – пояснил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

    «Сегодня бизнес и государство действуют сообща в вопросах достижения технологического лидерства, вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». На примере нашего проекта «ТехЛид.рф» мы видим, как компании наращивают темпы разработки и запуска перспективных, конкурентоспособных решений, переходят от импортозамещения к технологическому лидерству. Поэтому считаем, что поставленные цели достижимы», – подчеркнул он.

    В четверг в ходе традиционного послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году стране необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На реализацию этих планов будет нацелен нацпроект «Экономика данных».

    По словам главы государства, такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов. Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, указал президент. Однако стоять на месте нельзя, страна должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

    Президент также сообщил, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз, а доля отечественных, высокотехнологических товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.

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    29 февраля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга-Сочи».

    Кроме того, Путин подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов, в том числе Минска.

    Глава государства сообщил, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород.

    Кроме того, Россия, по словам президента, направит 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети.

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    29 февраля 2024, 14:50 • Новости дня
    Захарова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию показал, что Россия соревнуется не с другими странами, а сама с собой, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

    Руководство страны ставит перед собой ориентированные на национальные интересы цели и добивается их, отметила дипломат.

    «Элита может быть только национально ориентированной ... будущее страны в руках тех, кто прошел проверку 2022–2024 годов», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности.

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    29 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

    Послание Путина Федеральному собранию продлилось 2 часа 6 минут

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году стало рекордным по продолжительности – оно продлилось два часа шесть минут.

    Предыдущий рекорд по продолжительности послания был поставлен Путиным в 2018 году – 1 час 55 минут, пишет РИА «Новости».

    Отмечается, что самые короткие речи президент произносил в 2004 и 2005 годах – они длились по 48 минут. В среднем же выступления в таком формате в предыдущие годы занимали 1 час 10 минут, передает ТАСС.

    За это время Путин подробно доложил об основных показателях социально-экономического развития РФ и о задачах на перспективу. Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер», дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов. Кроме того, глава государства объявил о программе «Время героев» и о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников спецоперации.

    Президент также поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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