Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Над Белгородской областью уничтожен украинский дрон
В пятницу киевский режим попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа на территории России, сообщило российское Минобороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли эту попытку около 12.00, уничтожив дрон над Белгородской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Напомним, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Нижегородской областями.