  • Новость часаПравящая партия Армении заявила об обсуждении вывода российских пограничников из Звартноца
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    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировкой движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    1 марта 2024, 11:59 • Новости дня

    Банк России предупредил о рисках при покупке строящегося жилья

    Банк России предупредил о рисках для покупателей при приобретении строящегося жилья

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России предупредил о рисках ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия, следует из сообщения регулятора.

    Уточняется, что ЦБ зафиксировал появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей – в частности, ряд банков совместно с застройщиками предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве, передает ТАСС.

    В этом случае банк получает дополнительную доходность от использования этих средств, хотя ее часть могла быть отдана заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства.

    Как отмечает регулятор, застройщик при этом может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж.

    Также стало известно, что ЦБ создаст комитет по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов.

    По данным регулятора, Банк России также планирует обсудить с правительством возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.

    Ранее ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чего ожидать от рынка недвижимости в 2024 году.

    28 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

    Резолюция содержит обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой реализации мер по защите Приднестровья «в условиях усиления давления Молдовы», передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что республика «столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера».

    Москву просят учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

    Ранее сообщалось, что Молдавия начала притеснять водителей из Приднестровья.

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    27 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «План мира», который президент Украины Владимир Зеленский хочет передать Москве, является ультиматумом России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

    «Он [Зеленский] сказал, что это [передача России «плана мира»] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком, передает ТАСС.

    Глава МИД России подчеркнул, что ранее предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом».

    Ранее МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине.

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    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

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    27 февраля 2024, 16:17 • Новости дня
    Лавров назвал причину обсуждения отправки войск ЕС на Украину

    Лавров: В ЕС заговорили об отправке войск на Украину из-за отсутствия успехов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза заговорили об отправке своих военных на Украину в связи с отсутствием успехов в вопросе усиления поддержки Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров заявил, что Евросоюзу не удается нарастить помощь Украине в виде поставок вооружений и боеприпасов, эта тема нередко становится причиной конфликтов между украинскими официальными лицами, передает РЕН ТВ.

    Он указал на то, что в Европе не все одобряют поставки вооружений на Украину. Лавров также напомнил о протестах фермеров в Словакии, Франции, Польше, Чехии и других странах ЕС из-за обилия дешевого украинского зерна на рынке.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    28 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    МИД Приднестровья прокомментировал решение обратиться за помощью к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти непризнанной республики рассчитывают на дипломатическую поддержку России в вопросе стабилизации отношений с Молдавией.

    Комментируя телеканалу «Россия 24» итоги съезда депутатов Приднестровья, в ходе которого была принята резолюция об обращении за помощью к Москве, Игнатьев назвал Россию ответственным гарантом в урегулировании приднестровского конфликта, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что российские миротворцы поддерживают безопасность на берегах Днестра, кроме того, РФ принимает участие в переговорном процессе в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

    Ранее сообщалось, что депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

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    28 февраля 2024, 06:40 • Новости дня
    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту

    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

    Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.

    Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела – граждане России, Армении и Украины.

    В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.

    Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

    По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.

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    28 февраля 2024, 21:22 • Новости дня
    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено

    Депутат Кирьянов: Иноагенты могут лишиться около 90–95% доходов от рекламы

    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иноагенты зачастую проживают за рубежом и позволяют себе распространять ложь о действиях Российской армии и правительства страны. Перекрыть им финансовые потоки, исходящие с территории РФ, – правильное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Артем Кирьянов. Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий российским компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

    «Актуальность данного законопроекта назрела достаточно давно. Лица, обладающие статусом иноагента, зачастую пребывают за рубежом. При этом многие из них ежедневно способствуют распространению фейков о Российской армии, о ходе СВО и о действиях нашего руководства. Разумеется, оставить без ответа бесстыдную ложь наши власти не могли», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике.

    «К сожалению, заработок иноагентов преимущественно обеспечивался за счет отечественных компаний. Как правило, иноагенты обладают информационными ресурсами, на которых хотели разместить рекламу многие российские фирмы. Отмечу, что нередки были случаи, когда передача денег за оказания услуг проходила через серые схемы», – отмечает он. – «Теперь же финансовый поток блогерам и СМИ, выступающим против России, перекрыт. Это важный шаг в рамках борьбы за умы наших граждан. Очернение Родины за ее же счет должно быть остановлено. Уверен, что мы продолжим двигаться в заданном направлении. За реализацией законопроекта будет осуществляться тщательный контроль».

    «Принятые меры окажутся крайне чувствительными для иноагентов. Их аудитория состоит преимущественно из граждан РФ, а значит, особого интереса для западных рекламодателей они не представляют. Таким образом, не исключаю, что речь может идти о лишении иноагентов около 90–95% дохода», – уточняет Кирьянов.

    Отрасль начала готовиться к принятию законопроекта уже после первого чтения, напоминает в своем Telegram-канале Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Многие рекламные агентства прорабатывают новые формулировки договоров, предусматривающие прекращение отношений в одностороннем порядке в случае признания рекламораспространителя иноагентом», – пишет он.

    Инициатива появилась очень вовремя, именно тогда, когда все иноагенты и им сочувствующие проявили свое истинное лицо, замечает Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. «Уже давно понятно, что топливом, питающим ненависть к России, являются банальные деньги», – подчеркивает он. – «Что-то мне подсказывает, что с принятием этого закона за границей резко вырастет число патриотов. Этот законопроект особенно актуален в текущей ситуации, но это также отличный задел на будущее, который не позволит иноагентам уезжать в недосягаемые юрисдикции и поливать грязью родную страну, существуя на деньги ее граждан. А компаниям стоит подумать, какие идеи они финансируют, и стоит ли ради увеличения выручки предавать Родину».

    Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Кроме того, согласно инициативе, также вводится запрет на рекламирование информационных площадок, принадлежащих иностранным агентам. Подчеркивается, что ответственность за нарушение установленных ограничений будут нести рекламодатели и рекламораспространители.

    По данным авторов законопроекта, в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

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    28 февраля 2024, 00:50 • Новости дня
    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы с картами «Мир»

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами платежной системы «Мир»

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами российской платежной системы «Мир», сообщили в приложении кредитной организации.

    В поддержке банка подтвердили, что переводы между пользователями карт «Мир» больше не доступны, сообщают «Ведомости».

    Отмечается, что ранее узбекский банк Ipak Yuli затребовал с российских клиентов персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), который выдается гражданам с временной регистрацией в стране.

    23 февраля США ввели санкции в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

    Ранее председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что договоренности, которые НСПК заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены в свете новых санкций США.

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    29 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Рогов: ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы отразили три атаки Вооруженных сил Украины в селе Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, бойцы ВС России закрепились в южной части населенного пункта, а украинские войска удерживают северную, передает РИА «Новости».

    «Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино.

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    28 февраля 2024, 12:24 • Новости дня
    Испания отказалась отправлять войска на Украину
    Испания отказалась отправлять войска на Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Испании хочет в Газе и на Украине мира и уважения международного права, поэтому не будет направлять войска в зону конфликта, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

    По его словам, испанских войск на Украине нет и не будет, так как власти королевства хотят и в Газе, и на Украине мира и уважения международного права, передает ТАСС.

    Как в свою очередь отметила глава Минобороны Маргарита Роблес, гипотетическая отправка европейских войск на Украину спровоцировала бы эскалацию конфликта.

    Ранее в Испании заявили о нежелании стран быть в плохих отношениях с Россией.

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    28 февраля 2024, 02:46 • Новости дня
    В Ростовской области загорелось административное здание на площади 1 тыс. кв. м

    В Ростовской области пожар в административном здании распространился на 1 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Административное здание загорелось в Ростовской области, огонь распространился на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщает МЧС России.

    «В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что сейчас пожар локализован, на месте работают 43 пожарных и 13 единиц техники.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

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    28 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО

    Захарова заявила об отсутствии влияния новых санкций ЕС на ход СВО

    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной пакет санкций, введенный Евросоюзом против России, никак не скажется на ходе специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя 13-й пакет санкций ЕС, Захарова заявила, что Россия выработала достаточный иммунитет, чтобы «успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», передает ТАСС.

    Новые ограничения не способны изменить ход спецоперации и оказать влияние на реализацию внешнеполитического курса России, отметила дипломат.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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    28 февраля 2024, 01:25 • Новости дня
    В столкновении ВАЗ и Lada под Саратовом погибли шесть человек и один пострадал

    В столкновении российских автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta под Саратовом погибли шесть человек, один пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    При столкновении двух российских легковых автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta в Саратовской области погибли шесть человек, еще один получил травмы, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

    «В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших», – приводит РИА «Новости» заявление Юрина.

    Чиновник добавил, что столкновение произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий. Других обстоятельств трагедии он не привел.

    Сейчас на на месте работают экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности.

    До конца февраля автопроизводитель также вернет подушку безопасности на модель Granta для водителя, а для переднего пассажира – в марте. Кроме того, в активной фазе идут испытания и работы по оснащению подушками безопасности моделей Niva Legend и Niva Travel.

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    29 февраля 2024, 07:30 • Новости дня
    Пожар на мебельной фабрике во Владимирской области потушили

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники МЧС потушили пожар на мебельной фабрике во Владимирской области.

    Пожар, вспыхнувший ночью на мебельной фабрике во Владимирской области, успешно ликвидирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «Во Владимирской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», – отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что во Владимирской области загорелась мебельная фабрика.

    Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

    Сообщение поступило о пожаре на производстве мебели по адресу: округ Муром, микрорайон Дмитровская Слобода, улица Октябрьская, дом 45. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространялся.

    На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения – 18 человек и четыре единицы техники, которые локализовали пожар. Пострадавших и погибших нет.


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      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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