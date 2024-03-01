Банк России предупредил о рисках при покупке строящегося жилья

Банк России предупредил о рисках для покупателей при приобретении строящегося жилья

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что ЦБ зафиксировал появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей – в частности, ряд банков совместно с застройщиками предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве, передает ТАСС.

В этом случае банк получает дополнительную доходность от использования этих средств, хотя ее часть могла быть отдана заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства.

Как отмечает регулятор, застройщик при этом может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж.

Также стало известно, что ЦБ создаст комитет по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов.

По данным регулятора, Банк России также планирует обсудить с правительством возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.

Ранее ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки.

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