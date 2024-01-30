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ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки
Глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России (ЦБ) Александр Данилов заявил, что регулятор не увидел признаков того, что льготная ипотека влечет убытки для банков, а заявления кредитных учреждений об их наличии имеют «элемент лукавства».
«Мы в процессе диалога с банками, ждем от них цифры, от многих, дискутируем с ними. Есть элемент какого-то, это мое оценочное суждение, лукавства с их стороны в этих расчетах», – сказал Данилов, передает РИА «Новости».
Он привел в пример то, что один из банков включает в расчет рост макронадбавок с нового года. По словам Данилова, таким образом кредитное учреждение хочет добиться от государства компенсации за выдачу кредитов с высоким риском.
Глава департамента ЦБ отметил, что до ужесточения со стороны правительства доходность программ льготной ипотеки для банков была сильно выше, сейчас она снизилась, но отрицательной доходности не наблюдается.
В январе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк установили комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки, объяснив это решение снижением размера госсубсидии банкам по программе.