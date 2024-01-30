ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы в процессе диалога с банками, ждем от них цифры, от многих, дискутируем с ними. Есть элемент какого-то, это мое оценочное суждение, лукавства с их стороны в этих расчетах», – сказал Данилов, передает РИА «Новости».

Он привел в пример то, что один из банков включает в расчет рост макронадбавок с нового года. По словам Данилова, таким образом кредитное учреждение хочет добиться от государства компенсации за выдачу кредитов с высоким риском.

Глава департамента ЦБ отметил, что до ужесточения со стороны правительства доходность программ льготной ипотеки для банков была сильно выше, сейчас она снизилась, но отрицательной доходности не наблюдается.

В январе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк установили комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки, объяснив это решение снижением размера госсубсидии банкам по программе.