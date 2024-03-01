Политолог: Путин в послании обрисовал образ будущей России

Политолог Кислицына: Путин продолжает мощный курс на человекоцентричную политику во всех сферах

Tекст: Олег Исайченко

«Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало не просто ежегодным мероприятием. Была озвучена стратегия развития страны на ближайшие шесть лет. Президент практически по каждому блоку тем провел понятную аналогию по временной шкале «было – стало – будет»: это подробный разбор того, что было в России в начале 2000-х, что мы имеем сейчас и к чему нам нужно стремиться», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

По ее мнению, выступление президента имело внутренне-ориентированный характер. «Путин, с одной стороны, описал образ будущей России как сильной, современной и комфортной страны для жизни. Здесь есть место и потенциал для развития всех отраслей. С другой стороны, он перечислил конкретные шаги, а также меры, которые позволят нам в этом будущем оказаться», – подчеркнула собеседница.

Особенно она выделила блок тем, связанных с региональным развитием. «Это и списание части задолженности регионов по бюджетным кредитам, и расширение федеральной поддержки инфраструктурного развития, – перечислила Кислицына. – Кроме того, президент уделил большое внимание муниципалитетам. Самым главным посылом Владимира Путина стало создание комфортных условий для жизни человека в самых разных уголках нашей большой страны. Уровень и качество жизни – это важнейшие показатели успешного развития России. В этом смысле президент продолжает мощный тренд на человекоцентричную политику во всех сферах и на всех уровнях власти».

В четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он посчитал важным снизить долговую нагрузку на регионы. Глава государства сообщил, что две трети задолженности субъектов по бюджетным кредитам будет аннулировано. Такая мера в период с 2025 по 2028 год позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно. «Эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», – указал Путин.

Вместе с тем, по словам главы государства, решения в сфере финансовой поддержки регионов, а также рост экономики, должны работать на повышение качества жизни людей во всех субъектах. Президент напомнил, что до 2030 года продлены специальные программы развития Северного Кавказа и Калининградской области, а также Донбасса, Новороссии, Крыма, Севастополя, Арктики и Дальнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об основных аспектах выступления главы государства, а также анализировала расставленные Путиным приоритеты развития страны.