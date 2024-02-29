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    29 февраля 2024, 22:40 • Политика

    Путин показал возможности суверенитета

    Путин показал возможности суверенитета
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал главный акцент на укреплении суверенитета России. Речь идет не только о военном, но экономическом, техническом, гуманитарном и в целом – государственном суверенитете. Как отмечают эксперты, объявленные президентом приоритеты раскрывают план развития и усиления страны не только на шесть следующих лет, а на десятилетия вперед.

    В четверг президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию, где представил ряд новых нацпроектов. Само послание стало рекордным не только по продолжительности, но и уникальным по содержанию, потому что охватило период развития страны на десятилетия вперед.

    «Фактически это было программное заявление президента», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ. По его словам, огромным блоком послания стали меры социальной поддержки, на которые будут выделены «громадные суммы». «Это разбивает миф о том, что санкции сработали и мы сидим без денег, – продолжил политолог. – Но при этом президент не лакировал действительность и сказал про отставание в кадрах».

    Путин указал на необходимость развивать технологическую базу, призывал к совместной работе бизнеса и правительства. «Нам не нужно возобновлять инженерную школу, она не умерла, но ее нужно тиражировать, нужны НИОКР, исследования, инженерная мысль должна работать», – подчеркнул эксперт.

    Не менее важной частью послания Баширов назвал бюджетно-финансовую революцию при расчетах федерального центра с регионами. «Речь идет не о перераспределении налоговых потоков, а о финансировании региональных проектов, условиях кредитования. Списывается две трети федеральных кредитов, но при этом сэкономленные деньги идут на инфраструктурные и промышленные проекты в этих же субъектах», – пояснил спикер.

    Частью бюджетной революции также стало то, что сэкономленные деньги регионов, которые достигают целевых показателей в нацпроектах, будут оставаться у них, а не изыматься. «Это гигантское стимулирование регионов в части повышения эффективности управления деньгами», – считает Баширов.

    Одна из наиболее объемных частей послания касалась вопросов технологического суверенитета, который является залогом достижения всех целей в экономике, промышленности и науке. «К блоку послания по вопросам технологического суверенитета относятся все объявленные президентом новые нацпроекты. Обретение и защита технологического суверенитета касается многих связанных друг с другом областей, например, экономики данных и инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Президент предоставил абсолютно связанную системную стратегию из блоков, которые имеют прямые пересечения», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

    «Мы увидели стратегический план развития страны не на четыре-шесть лет, а гораздо дальше – вплоть до 2036 года. То, что касается других прорывных направлений, например, технологий энергетической безопасности, строительства атомных ледоколов или решения задач с авиаперевозками – все это тоже лежит в логике технологического суверенитета», – продолжил специалист.

    По его словам, «темы, связанные с достижением технологического суверенитета, пронизывают все решения сегодняшнего послания, включая региональную политику на муниципальном уровне, поскольку цифровые платформы, о которых говорил президент, должны быть внедрены и работать в том числе на местах».

    По мнению Асафова, частью стратегии развития технологического суверенитета является масса других направлений, в том числе улучшение доступности регионов, добыча полезных ископаемых, развитие промышленности и отечественного станкостроения, подготовка кадров для будущего. «Из того, что было сказано – важно все, включая даже такие вещи, как нацпроект «Кадры» и простая федеральная доплата в пять тысяч рублей всем советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах», – подчеркнул Асафов.

    Баширов согласен с тем, что именно кадровая политика станет заметной составляющей достижения полного суверенитета. «Президент говорил очень много о кадрах, начиная с профессионального и технического образования подростков и заканчивая созданием новой кадровой программы для участников СВО», – отметил эксперт.

    Политолог также объяснил большое внимание Путина к вопросам развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По его словам, в России уже давно разработаны компьютерные решения амбулаторного исследования и другие проекты в сфере ИИ. Однако теперь помимо частных инвестиций к этой работе всерьез подключится государство, появится отдельная программа. «Также президентом уже заявлен нацпроект «Экономика данных». Эти данные нужно накопить, отдать искусственному интеллекту и тогда он скажет, как эффективнее использовать их», – пояснил Баширов.

    «Когда глава государства говорил о технологическом суверенитете, он особо подчеркнул, что это важнейшая часть обеспечения нашей независимости.

    В качестве конкретных мер он привел компенсацию в 200% на амортизацию при покупке российского оборудования. Расходы на НИОКР, введение уроков труда – все это ложится в единый замысел», – добавляет Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Конечно, послание было частью избирательной кампании и проявилось в формате предвыборной программы. Мы услышали о стратегии развития страны на шесть лет, но некоторые вопросы касались на перспективу одного-двух десятилетий. В этом контексте ценно, что мы получили цельный проект стратегического развития страны. В первую очередь он ориентирован на внутреннюю аудиторию», – считает Данилин.

    90% послания было уделено тому, как будет модернизироваться социально-экономическая система и «расширяться узкие места в экономике». «Мы увидели системный подход, где просчитана каждая строчка и продумана каждая инициатива. В послании нет ни завиральных идей, ни нереализуемых прожектов. В этом отношении послание разительно отличается от творений конкурентов Путина на выборах», – подчеркнул политолог.

    По словам Данилина, для него особенно были важны две темы – возможность пересдачи ЕГЭ, что означает отказ от механистического похода к этому вопросу, и выделение дополнительных средств регионам ЦФО и СЗФО на демографические проекты. Также он приветствовал усилия для достижения суверенитета в гуманитарной сфере, вопросах социальной политики.

    «Это в первую очередь меры по здравоохранению, демографии. Речь идет и о налоговом вычете за профилактику – прохождение диспансеризации. Это и меры о воссоздании врачебных кабинетов в школах и оснащении их нормальными приборами. Социальная составляющая послания была крайне сильной», – пояснил спикер.

    «Многое из того, что говорил Путин про экономику, касалось территориального суверенитета.

    Логистическая связанность страны, дорожное строительство, водные пути – это тоже меры по укреплению территориального суверенитета. Когда страна связана, когда внутри есть быстрые коммуникации – это увеличивает ее устойчивость»,

    – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

    «Когда деньги идут в регионы, муниципалитеты, когда продлевается масштабная программа по формированию комфортной городской среды, когда создаются комфортные пространства не только в региональных столицах, но и менее крупных муниципалитетах, когда государство создает программу до 2044 года по восстановлению культурного наследия – все это работает на территориальный суверенитет страны», – акцентировал политолог.

    Не менее важной задачей для государства стало достижение суверенитета в гуманитарной сфере, на что указывает выделение средств на производство контента. «В послании была затронута история о продвижении воспитательной работы, в том числе о повышении зарплат людям, которые выполняют эту функцию в школах. И отдельно запускается большая программа «Земский работник культуры», связанная с целым пакетом льгот, которые уже сегодня действуют для врачей и учителей», – отметил собеседник.

    По словам Минченко, значимой оказалась тема «не просто долголетия», а «продолжительности здоровой жизни». «Были заявлены серьезные выплаты для родителей на детей, льготы по ипотеке и так далее. Это достаточно объемный пакет, в том числе целевое выделение средств поддержки семей для регионов с низкой рождаемостью», – сказал политолог.

    Асафов, в свою очередь, выделил слова президента о развитии российского военно-промышленного комплекса. «Все упустили новость, что на боевое дежурство становится лазерный комплекс «Пересвет». Я бы отметил и колоссальные инвестиции в НИОКР, создание инженерных школ, кампусов – все это увязано с технологическим суверенитетом, поскольку это длинные инвестиции в науку. Без нее остальные аспекты суверенитета недостижимы», – пояснил спикер.

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