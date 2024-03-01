Грузия решила принять закон против пропаганды нетрадиционных отношений

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Власти Грузии твердо защищают права человека, включая права лиц с нетрадиционной ориентацией. Грузинское общество всегда было толерантным, но оно не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде», – сказал он.

По его словам, псевдолиберальная идеология по всему миру в плане распространения проявляет «тяжелые тенденции» и «приносит тяжелые результаты».

Мамука Мдинарадзе отметил, что в тех странах, где особенно сильна такая идеология, согласно международным опросам, до 20 процентов достигает численность лиц в возрасте от 18 до 25 лет, приверженных нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он напомнил, что еще семь лет назад в Конституцию Грузии было записано, что брак является союзом женщины и мужчины.

При этом исполсек «Грузинской мечты» не исключил давления на Грузию для узаконивания «гражданского партнерства», которое может подразумевать и нетрадиционные союзы.

«Псевдолибералы ополчились против терминов «мать» и «отец», «жена» и «муж», требуют «гендерно нейтральной» терминологии, в некоторых странах позволяют детям самим выбирать свой пол. Логично предположить, что потом потребуют изъять из удостоверяющих личность документов графу «пол», – сказал Мамука Мдинарадзе.

Он сказал, что от Грузии ежегодно требуют допустить проведение гей-парадов, тогда как более 90% населения страны против этого.

По словам Мамуки Мдинарадзе, «такая пропаганда вовсе не является защитой прав человека, это только популяризация нетрадиционных отношений, и это большая опасность для общества».

«Поэтому и будет инициирован законопроект, который позволит защититься от псевдолиберализма. Законопроект полностью учтет все требования и нормы Конституции Грузии (о защите прав личности)», – сообщил он.