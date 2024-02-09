Политолог: В США попытаются нивелировать эффект от интервью Путина Карлсону

Политолог Корнилов: Западные пропагандисты постараются уменьшить информационный эффект от интервью Путина Карлсону

Tекст: Илья Абрамов

«Интервью было опубликовано всего несколько часов назад, поэтому пока мы можем видеть лишь реакцию западных СМИ по горячим следам. Основные комментарии от псевдоаналитиков, пропагандистов и политиков поступят сегодня ближе к вечеру», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Тем не менее уже сейчас мы можем видеть, как мейнстримная пресса дружно набросилась на Карлсона, называя его «полезным идиотом Путина». Однако самое удивительное не это. Несколько дней назад медиа обвиняли журналиста в предоставлении российскому лидеру площадки. Теперь эти же СМИ говорят, что журналист просто задавал не те вопросы. Им стоило бы определиться со своей позицией», – сыронизировал он.

«Особая ценность данного интервью в том, что его действительно и в полной мере услышали на Западе. Ранее позиция Путина неоднократно звучала в иностранной прессе, но зачастую была «подретуширована». Беседа главы государства с Карлсоном выложена без редактуры в открытом доступе. Любой европеец или американец может посмотреть видео», – подчеркивает собеседник.

«При этом очевидно, что заблокировать видео уже не получится. Как минимум сейчас в этом нет никакого смысла, учитывая, как оно разлетелось по Сети. Другое дело, что власти США попытаются нивелировать создавшийся эффект. Ведь Россия в буквальном смысле пробила брешь в информационной завесе, созданной Западом», – акцентировал политолог.

«Более того, я не исключаю, что неанонсированное выступление Байдена, которое вышло в эфир параллельно с интервью, было неслучайным. Вероятно, пытались хоть как-то перебить повестку. Но кому интересен Байден, когда говорит Путин?» – риторически заключил Корнилов.

Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые пять часов видео набрало более 50 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 150 тысяч, а отметку «нравится» поставили уже более 470 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило один миллион.

Президент Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях. В ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа.

Пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. При этом с момента публикации интервью 9 февраля в 02.00 мск и до 08.00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций. Позитивных комментариев в обсуждениях было на 40% больше, чем негативных.

На фоне ажиотажа в соцсетях западная пресса начала активно критиковать интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Журналист обвиняется в продвижении «пропаганды Кремля», а повествование президента России СМИ называют несвязным и делающим большой упор на историческую справку, которой глава государства посвятил часть беседы.

Отреагировали на беседу и западные политики. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал американцев не верить тому, о чем говорит Владимир Путин. Причем заявление прозвучало еще до того, как беседа была опубликована.

В свою очередь евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, выразил другую точку зрения. Он отметил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым».

Между тем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что журналист «не струсил и не сдулся». «Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.