Боец Лего: Порядка 70% солдат ВСУ под Донецком погибают в результате налетов российских БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ежедневно совершается не менее 30 налетов на позиции ВСУ, порядка 70% солдат которых погибают либо под завалами, либо от взрывов, либо подрываются на минах при попытке выбраться из разбитых окопов, передает ТАСС.

Лего добавил: в случае, если украинскому солдату все-таки удается выжить после атаки беспилотника, он пытается добраться до ближайших позиций, раскрывая места их расположения.

Ранее в центре БПЛА в ДНР рассказали о подготовке пилотов дронов-камикадзе.