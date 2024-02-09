Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Боец: Порядка 70% солдат ВСУ под Донецком погибают из-за налетов российских БПЛА
Боец Лего: Порядка 70% солдат ВСУ под Донецком погибают в результате налетов российских БПЛА
Расчеты беспилотной авиации подразделения «Спарта» ежедневно совершают не менее 30 налетов на позиции украинских сил под Донецком, в результате атак погибает порядка 70% украинских военнослужащих, сообщил боец с позывным «Лего».
По его словам, ежедневно совершается не менее 30 налетов на позиции ВСУ, порядка 70% солдат которых погибают либо под завалами, либо от взрывов, либо подрываются на минах при попытке выбраться из разбитых окопов, передает ТАСС.
Лего добавил: в случае, если украинскому солдату все-таки удается выжить после атаки беспилотника, он пытается добраться до ближайших позиций, раскрывая места их расположения.
Ранее в центре БПЛА в ДНР рассказали о подготовке пилотов дронов-камикадзе.