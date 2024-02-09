Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Эксперт: Путин уделяет особое внимание инновационному развитию важнейших отраслей
Президент РАО Васильева: Путин уделяет особенное внимание инновационному развитию важнейших отраслей
Президент Владимир Путин уделяет особенное внимание инновационному развитию важнейших для экономики отраслей, в основе которого – фундаментальные исследования и прикладные отечественные разработки, сказала газете ВЗГЛЯД президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.
«Поручение президента об обновлении «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» позволит оперативно отвечать на глобальные вызовы, гибко реагировать на те трансформации, которые происходят в мире», – отметила Васильева.
Путин, как подчеркнула президент Российской академии образования, из года в год ведет открытый диалог с научным сообществом, учитывает мнение ученых при принятии ключевых государственных решений. «В этом свете особенно важно поручение президента об увеличении финансировании науки, которое позволит российским исследователям создавать больше отечественных инновационных решений, наращивать собственную научную базу, что позволит стране не только укрепить суверенитет, но и увеличивать свое присутствие на мировом рынке высоких технологий», – добавила она.
В четверг в День российской науки Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Главными темами мероприятия были обновленная редакция Стратегии научно-технологического развития, вопросы финансовой поддержки отечественной науки и развитие деятельности Российского научного фонда. Президент назвал необходимым сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки.