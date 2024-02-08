В Ингушетии вынесли приговор решившему воевать в ВСУ мужчине

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы по делу о госизмене жителя Ингушетии

Tекст: Вера Басилая

В сообщении суда уточняется, что по Беслану Цечоеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, его взяли под стражу в зале суда. Приговор вынесен по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, передает ТАСС.

Отмечается, что приговор по этой статье уголовного кодекса стал первым в истории Верховного суда Ингушетии. Цечоева признали виновным в приготовлении к госизмене: он собирался перейти на сторону противника, приобрел и хранил оружие и боеприпасы.

Прокуратура требовала отправить его в колонию на 7,5 года. В суде заявили, что Цечоев признал вину и просил вынести ему справедливый приговор.

ФСБ сообщала, что житель Ингушетии был задержан при попытке выезда из России для вступления в ряды ВСУ.

Ранее Ростовский суд обвинил украинку в шпионаже в пользу ВСУ и приговорил к десяти годам колонии.