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В Ингушетии вынесли приговор решившему воевать в ВСУ мужчине
Суд приговорил к пяти годам лишения свободы по делу о госизмене жителя Ингушетии
Верховный суд Республики Ингушетия впервые вынес обвинительный приговор по делу о госизмене: мужчину, захотевшего воевать на стороне ВСУ, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В сообщении суда уточняется, что по Беслану Цечоеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, его взяли под стражу в зале суда. Приговор вынесен по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, передает ТАСС.
Отмечается, что приговор по этой статье уголовного кодекса стал первым в истории Верховного суда Ингушетии. Цечоева признали виновным в приготовлении к госизмене: он собирался перейти на сторону противника, приобрел и хранил оружие и боеприпасы.
Прокуратура требовала отправить его в колонию на 7,5 года. В суде заявили, что Цечоев признал вину и просил вынести ему справедливый приговор.
ФСБ сообщала, что житель Ингушетии был задержан при попытке выезда из России для вступления в ряды ВСУ.
Ранее Ростовский суд обвинил украинку в шпионаже в пользу ВСУ и приговорил к десяти годам колонии.