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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    28 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    6 комментариев
    8 февраля 2024, 09:42 • Новости дня

    Такер Карлсон покинул Россию

    Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, покинул Россию.

    В соцсетях появилось фото Карлсона на ночном авиарейсе Москва – Белград, передает ТАСС.

    Ранее Карлсон сообщил, что интервью с российским лидером будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

    7 февраля 2024, 17:00 • Новости дня
    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Американисты: Интервью Путина Карлсону разрушит американскую пропаганду об украинском конфликте

    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Такер Карлсон в ходе интервью с Владимиром Путиным мог затронуть широкий круг вопросов, но основной упор, вероятно, был сделан на украинский конфликт. Эта тема беспокоит и американцев, ведь их налоги идут на финансирование Киева. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Дмитрий Дробницкий.

    «Ажиотаж вокруг анонса интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным понятен. Во-первых, президент России в последнее время не общался с западными журналистами, поскольку нам известны их методы склеек и монтажа интервью. Карлсон в этом плане работает иначе. Во-вторых, все ждут, что скажет российский лидер», – отметил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «В-третьих, Такер Карлсон – самый популярный журналист англосферы и голос консервативной Америки, – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. – Многие в США захотят посмотреть это интервью еще и потому, что американцы устали от той либеральной повестки, которую представляет правящая партия. Они не понимают, почему их налоги идут на финансирование Украины».

    «При этом американцы видят, что положение внутри их страны ухудшается. Об этом свидетельствует и ситуация на южной границе, и ситуация в экономике, а Конгресс и вовсе не может функционировать из-за непрекращающихся споров. Интервью Карлсона с Путиным в этом смысле станет глотком свежего воздуха», – добавил собеседник.

    «Любопытно, что у либеральных мейнстримных СМИ уже «рвет крышу», потому что они не понимают, как реагировать на анонс и на само интервью. Понятно, что сейчас звучат различные обвинения в адрес Карлсона», – указал политолог.

    По некоторым данным, общение президента с американским журналистом продлилось два часа. Межуев не исключает, что в интервью обсуждались отношения Москвы и Вашингтона. «Путин, вероятно, подробно описал позицию нашей страны в украинском конфликте, причины кризиса, а также рассказал о сорванных стамбульских переговорах. Это, конечно, не на руку администрации Джо Байдена. Не исключаю, что после выхода интервью претензии противников помощи Киеву начнут звучат в Соединенных Штатах громче», – предположил собеседник.

    В то же время Дробницкий ожидает роста антивоенных настроений в США. «Впрочем, демонстраций за мир в стиле 1960-х – 1970-х годов после интервью не последует. На мой взгляд, у американцев есть другие проблемы, по которым массовые выступления более вероятны, – это, например, вопрос по южной границе. Вместе с тем стоит ожидать, что администрация Байдена попытается любыми способами заблокировать интервью с Путиным. Это также станет проверкой на вшивость Илона Маска, который заверил, что видео будет доступно к просмотру в его соцсети», – указал американист.

    Карлсону же вряд ли будут грозить какие-то серьезные последствия в США, считает Борис Межуев. «Журналист и так не сотрудничает ни с одним американским изданием. Я напомню, что ранее его уволили с Fox News. Поэтому потеря работы Карлсону не грозит. Для ареста не найдется весомых оснований. Обвинения в шпионаже, работе на противника в данном случае выглядят неоправданными. Журналист, записывая интервью, выполнял свою работу, а в США существует поправка о свободе слова», – пояснил он. При этом собеседник допускает, что может последовать травля Карлсона.

    Во вторник американский журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) видеообращение, в котором заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Запись была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Журналист объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт постепенно «меняет весь мир».

    По словам Карлсона, администрация Джо Байдена пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все-таки приехал в Москву. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.

    Журналист сообщил, что его команда сама оплатила поездку и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». «Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина, мы здесь потому, что мы любим США», – сказал журналист. Он подчеркнул, что считает важным, чтобы американские СМИ, освещая украинский кризис, не ограничивались сообщением только точки зрения Киева.

    Интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования». Интервью также будет опубликовано в соцсети X. Как сообщил журналист, Илон Маск заверил его, что оно «не будет скрыто или заблокировано».

    В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью американскому журналисту. Дмитрий Песков объяснил, что глава России дал интервью именно Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.

    Коментарии (19)
    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

    Коментарии (3)
    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

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    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

    Коментарии (33)
    7 февраля 2024, 20:55 • Новости дня
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

    Фотографии с Карлсоном в «Ашане» стали распространять пользователи Сети. Очевидцы рассказали, что журналист осмотрел продуктовые полки и затем сфотографировал их. Как сообщают «Известия», предполагается, что он таким образом продемонстрирует западной аудитории уровень жизни в России на фоне санкций.

    Также жители Москвы в соцсетях сообщили, что Карлсон самостоятельно сделал заказ в заведении сети «Вкусно и точка» на Киевской.

    Ранее сообщалось, что западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону. Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (44)
    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

    Коментарии (20)
    7 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»

    Журналист Такер Карлсон причислен к базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»

    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон уже числится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», там публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

    Уточняется, что Карлсону приписывается «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией», передает ТАСС.

    Западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону.

    Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (26)
    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

    Коментарии (15)
    7 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    @ Richard Drew/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (18)
    5 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии

    Постпред в ООН Гатилов: Россия даст соответствующий ответ на размещение ядерного оружия в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия следит за ситуацией с возможным размещением Соединенными Штатами их ядерного оружия на территории Британии и в случае осуществления данного шага отреагирует соответствующим образом, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. По его словам, есть предположения, что ядерное оружие направят в Прибалтику, Польшу, что создаст напряженную обстановку, и Россия вынуждена будет отреагировать, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

    Коментарии (13)
    7 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от западных СМИ

    Представитель Кремля Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, однако она отличается от западных СМИ

    Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от западных СМИ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Такер Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция журналиста отличается от остальных – она не является ни пророссийской, ни проукраинской, она, скорее, проамериканская, однако контрастно отличается от позиции англосаксонских СМИ, передает ТАСС.

    Песков при этом добавил, что журналист не делился своими впечатлениями после беседы с Путиным. Также он отказался комментировать заявленное Карлсоном намерение взять интервью и президента Украины Владимира Зеленского.

    «Это уже дело киевского режима. Они много дают интервью», – резюмировал представитель Кремля.

    Ранее Песков предупредил, что появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону являются фейками.

    Коментарии (10)
    5 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    На видео, которое, по информации СМИ, было снято в одном из столичных отелей, Карлсон сказал, что любит Москву и считает этот город красивым.

    Он рассказал, что хотел посмотреть на Россию, о которой так много читал, пообщаться с людьми и посмотреть, «как все устроено». «И здесь все очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон улыбнулся, пожал плечами и ответил: «Посмотрим».

    При этом американские СМИ, которые бурно отреагировали на визит журналиста в Москву, Карлсон назвал «реально сумасшедшими».

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля.

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    7 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Западные журналисты позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные журналисты посетовали на то, что президент Владимир Путин согласился на интервью только лишь с Такером Карлсоном, тогда как они направляют множество аналогичных запросов, но получают отказы.

    Так, журналист Би-би-си Стив Розенберг на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что направил Кремлю «несколько запросов» на интервью с Путиным за последние 18 месяцев, но ответ был отрицательным.

    В свою очередь ведущая CNN Кристиан Аманпур заявила, что «не один год» продолжает запрашивать интервью с Путиным, передает ТАСС.

    В Кремле отметили ранее, что Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ.

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    6 февраля 2024, 12:57 • Новости дня
    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Глава МИД России Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Глобального Юга укрепляется понимание, что никто не застрахован от «государственного бандитизма» в экономике со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что большинство государств Глобального Юга, все те страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс и руководствуются, прежде всего, национальными интересами, не поддерживают антироссийские шаги, передает ТАСС.

    Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему страны Африки видят в России флагмана Глобального Юга.

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