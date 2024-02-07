  • Новость часаНад Белгородской областью уничтожены еще пять снарядов «Вампир»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия пытается разморозить Арктический совет
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    CAS счел показания Валиевой о дедушкиных таблетках недостаточными для оправдания
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    США решили отправить на Тайвань «зеленые береты»
    Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    30 комментариев
    7 февраля 2024, 23:24 • Новости дня

    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса

    «Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Ольга», вызвавшего сильный снегопад в Москве

    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское космическое агентство обнародовало спутниковый снимок циклона «Ольга», который в среду, 7 февраля, вызвал сильный снегопад в Москве и Подмосковье.

    Снимок сделан российским аппаратом «Метеор-М», сообщает РИА «Новости». 

    Отмечается, что циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.


    По прогнозам синоптиков, к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров.

    Аналогичный уровень осадков был зафикисрован последний раз в 1999 году.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей. Массовое ДТП произошло в подмосковном Ступине на 86 километре трассы М-4 «Дон». В результате один человек погиб.



    6 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля

    МИД сообщил детали беседы с вызванной послом Израиля Симоной Гальперин

    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России раскрыло детали встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, которая была вызвана в ведомство из-за непозволительных публичных высказываний.

    Как сообщили в МИД, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов уведомил Гальперин о негативной реакции российской стороны на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики» в ее интервью изданию «Коммерсант», передает ТАСС.

    Кроме того, было подчеркнуто, что Россия нацелена на развитие отношений с Израилем в духе взаимного уважения и рассчитывает на конструктивный вклад посла.

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

    Коментарии (22)
    5 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Названы самые матерящиеся районы Москвы

    Более половины москвичей признались, что используют мат в повседневной речи

    Названы самые матерящиеся районы Москвы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В среднем 70% москвичей признаются, что используют мат в повседневной речи, свидетельствуют данные Мосопроса.

    Больше всего мат используют в поселении Киевский (86%), районах Красносельский (82%), Проспект Вернадского (80%), Новогиреево (79%) и Рязанский (78%). В Тверском районе и Куркино больше половины жителей стараются обходиться без ненормативной лексики (46% и 45% соответственно), сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что в файлах крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam пользователи нашли хранилище мата на 29 мировых языках. Лидирует в этом списке русский язык, количество производных от матерных слов и в нем достигает почти двух тысяч.

    Коментарии (20)
    7 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России

    Политолог Ципис: Публичная позиция посла Израиля в России Симоны Гальперин устраивает Тель-Авив

    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В заявлениях Гальперин имеется предвзятость к России, однако за последнее время отношения Тель-Авива и Москвы действительно ухудшились. Тем не менее, стороны имеют все шансы на то, чтобы сохранить связи на приемлемом уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин была вызвана в МИД из-за ее высказываний в интервью.

    «Дипломат – лицо, крайне зажатое нормами протокола. Он не может выражать личный взгляд на международные события. Его слова всегда будут восприниматься как официальная позиция страны, интересы которой этот человек представляет. Поэтому высказывания Гальперин стоит воспринимать как мнение Тель-Авива», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Стоит обратить внимание на то, что наше руководство давно выражало настороженность по поводу отношений России и Ирана, а переговоры Москвы с членами ХАМАС неоднократно критиковались и до ее заявлений. Однако в интервью заметна предвзятость Гальперин к РФ. Данный факт может негативно отразиться на том, как она будет исполнять свои дипломатические обязанности», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тот факт, что МИД Израиля не стал отзывать своего посла для консультаций, говорит о том, что ее позиция более-менее устраивает Тель-Авив. Не думаю, что это существенно отразится на связях двух стран. Наш диалог переживает не лучшие времена. За последнее время эти отношения несколько ухудшились», – акцентирует он.

    «Однако Россия и Израиль имеют все шансы на то, чтобы сохранить контакты на приемлемом уровне. Стороны до сих пор стараются уважительно относиться друг к другу. Более того, Тель-Авив, в отличие от западных стран, не стремится полностью обрывать все связи с Москвой. Это важные моменты, которые свидетельствуют о возможности преодоления имеющихся противоречий», – резюмирует Ципис.

    Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. Как сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Богданов, данное решение было принято в связи с негативной реакцией Москвы на «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» действий РФ, высказанные ею в интервью изданию «Коммерсант».

    По ее мнению, руководство России не поняло, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Гальперин указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС до сих пор не внесен властями страны в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что от России «не слышно ни слова осуждения в СБ ООН» в отношении «Хезболлы» и хуситов, которые «препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу». По ее мнению, все это указывает на то, что Москва, «сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу» Тель-Авива против терроризма.

    «Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», – указала она. Гальперин посетовала и на то, что «международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ». Дипломат подчеркнула, что намерена обсуждать это с российскими коллегами.

    Разговор Гальперин с представителями МИД продлился более полутора часов. В ведомстве заявления посла Израиля назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

    Коментарии (15)
    7 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в 2023 году

    В прошлом году в Москве зарегистрировали младенцев с именами Малина и Фея, Зима и Неон

    Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в 2023 году
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одними из самых необычных имен, которыми москвичи называли детей в прошлом году, стали Малина и Фея, Зима и Неон, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

    В 2023 году новорожденным в Москве дали более семи тысяч различных имен, в список необычных женских имен вошли: Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария, Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия и Енисея, передает РИА «Новости».

    Среди необычных имен для мальчиков оказались: Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима и Алтай.

    Отмечается, что часто родители при выборе имени отдают предпочтение производным от названия драгоценного камня. В течение прошлого года в Москве появилась на свет 481 девочка по имени Агата, 12 Александрин, одна Сапфира и одна Рубина, а также шесть мальчиков по имени Алмаз.

    Участились случаи, когда родители выбирают имена со славянскими корнями. Наиболее популярными среди таких имен стали Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир, Богдана, Святослава, Славяна и Радослава.

    «Кроме того, в 2023 году в Москве родились 17 малышек Ясн, семь Ясений и 52 мальчика Добрыни», – уточняется в сообщении.

    В 2022 году одними из самых необычных имен для новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий, Лавр-Космос, Астра, Муза и Бриллиант. Самыми популярными именами стали Александр и София или Софья.

    Коментарии (24)
    6 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток

    Новак сообщил о сокращении поставок нефти на Запад

    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в западном направлении сокращен с 60% до 15%, а на Восток, напротив, увеличен с 40% до 85%, сообщил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

    Объем экспорта нефти из России остался на уровне 2021 года – это порядка 230 млн тонн, отметил Новак, передает ТАСС.

    Ранее порядка 60% экспортируемой нефти поставлялось на Запад, а 40% – на Восток. «Сейчас в текущих условиях у нас осталось 15% в западном направлении и 85% – в восточном», – сообщил вице-премьер.

    Новак добавил, что увеличение поставок нефти в западном направлении не представляется возможным без изменения геополитической ситуации.

    Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

    Коментарии (8)
    5 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Командующий ВМС Украины Неижпапа пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крымский мост не достоит до конца 2024 года, считает командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

    Как пишет издание «Страна», Неижпапа, отвечая на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником», ответил утвердительно и уточнил, что знает, как это сделать. Он добавил, что ждать осталось недолго, по крайней мере, «в этом году точно» Крымского моста не будет.

    2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина сделает все, чтобы уничтожить Крымский мост.

    Коментарии (7)
    6 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Вызванная в МИД посол Израиля покинула здание ведомства

    Вызванная в МИД России посол Израиля Гальперин покинула здание ведомства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин, вызванная в Министерство иностранных дел России из-за непозволительных публичных высказываний, покинула здание ведомства, проведя там более полутора часов.

    Гальперин отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ, передает ТАСС.

    В МИД отметили, что сделанные ранее заявления посла являются «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

    Коментарии (4)
    7 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени

    Политолог Гагарин: Санкции и уход западных компаний позволили российскому бизнесу выйти из тени

    Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени
    @ ZAM-Photography/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Санкции привели к тому, что в России сформировалась новая схема взаимодействия власти, бизнеса и общества, которая делает экономику страны суверенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Анатолий Гагарин. Напомним, с 6 по 15 февраля в Москве проходит «Неделя российского бизнеса».

    «Изначально санкции были рассчитаны на снижение темпов развития отечественной экономики. Однако те, кто вводил против нас ограничения, просчитались. Благодаря независимой политике, проводимой Владимиром Путиным, наша страна смогла преодолеть испытания. Мы показали, что являемся суверенным государством, которое не зависит от Запада», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «Сейчас наша финансовая система перестроилась. Руководством страны был выбран экономический темп, ориентированный на наши собственные возможности. Кроме того, Москва налаживает связи с другими государствами, которые могут считаться добросовестными партнерами. Все это привело к тому, что бизнес смог положиться на государство. Это позволило отечественным компаниям успешно развиваться в условиях санкций», – подчеркивает он.

    «Еще одним позитивным фактором для российского бизнеса стал уход многих западных компаний с нашего рынка. Раньше отечественные предприниматели находились в тени своих зарубежных коллег, теперь для наших фирм открылось множество новых возможностей для развития. Фактически, сегодня мы выстраиваем суверенную экономику, которая может сама себя обеспечивать», – отмечает собеседник.

    «Государство, в свою очередь, оказывает предпринимателям системную поддержку. В частности, вводятся меры по развитию фирм в малых городах, продлен срок уплаты налогов по упрощенной схеме, сохраняется мораторий на проведение проверок. Все это формирует новую схему взаимодействия между властью, компаниями и обществом, а также способствует развитию социально ответственного бизнеса», – акцентирует эксперт.

    «В течении 2024 года следует ожидать дальнейшего развития нашего бизнеса. В скором времени мы, вероятно, увидим увеличение импортозамещения, совершенствование финансовой системы, цифровизацию экономики, а также усиление взаимодействия государства и отечественных предпринимателей со странами БРИКС», – резюмировал Гагарин.

    Напомним, с 6 по 15 февраля 2024 года под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве проходит традиционная «Неделя российского бизнеса» (НРБ), сообщается на сайте объединения. В ходе нее обычно формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и частных компаний.

    Важнейшим событием «Недели российского бизнеса» традиционно станет съезд РСПП. Основные темы для обсуждения: ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти в 2024 год, цели и задачи развития экономики России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении.

    В частности, на съезде планируется обсудить вопросы повышения предсказуемости ключевых элементов делового климата, включая фискальную нагрузку, развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств и снятие ограничений для такого развития (включая обеспечение необходимыми кадрами), цифровизацию, развитие инфраструктуры и другие важные для делового сообщества темы.

    В рамках съезда РСПП планируется подвести итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Награда была учреждена с целью содействия развитию ответственной деловой практики, повышения информационной открытости бизнеса на основе публичной нефинансовой отчетности, а также укрепления его репутации, сообщается на сайте объединения.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2024, 14:19 • Новости дня
    Ветеран ВС СССР отдал мошенникам 2 млн рублей в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мошенники вынудили выдать им 2 млн рублей 80-летнего генерал-майора и ветерана Вооруженных сил СССР Анатолия Миренкова под предлогом недопущения списания средств для перевода на Украину, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Миренков сообщил полиции, что с ним связались через Telegram, мошенники заявили, что с его счета якобы попытались списать 700 тыс. рублей для перевода на Украину, сообщил собеседник ТАСС.

    Злоумышленники заявили генералу, что для пресечения этих преступных действий нужно снять все накопления, якобы передав их представителю ФСБ, а потом в ЦБ, и Миренков согласился.

    После этого ему звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых ведомств и банка. Они присылали разные документы, якобы подтверждающие законность действий и доказывающие борьбу с мошенничеством.

    Миренков снял свыше 1 млн рублей со счета и пришел к зданию Генпрокуратуры, где передал сумку с деньгами неизвестному. После этого он передал еще одну сумку с деньгами неизвестному у посольства Мадагаскара.

    Ущерб составил более 2 млн рублей, ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства.

    В 2021 году младшая дочь советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольга оказалась жертвой мошенников. Она перевела им больше 23 млн рублей.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Уволенный из армии США за наркоманию наемник ликвидирован на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ликвидировали в зоне специальной военной операции 35-летнего американского наемника Брендона Джеймса Бауэрсокса, который воевал в рядах ВСУ с сентября прошлого года.

    О ликвидации Бауэрсокса сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc, передает «Российская газета». Наемник служил в 505-м батальоне 37-й бригады морской пехоты ВСУ, был специалистом по обслуживанию ЗРК Patriot. По данным канала, наемник погиб 3 декабря под Крынками в результате удара российских войск по его подразделению.

    Отмечается, что Бауэрсокс ранее служил в армии США, но был уволен из-за пристрастия к алкоголю и наркотиками.

    В конце января в ходе российских ударов по Харькову была поражена база иностранных наемников.

    Коментарии (3)
    6 февраля 2024, 14:09 • Новости дня
    Установлена причина пожара в здании XVII века возле Красной площади в Москве

    СК: Причиной пожара в здании XVII века возле Красной площади в Москве стали сварочные работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар в особняке XVII века рядом с Красной площадью произошел, предположительно, из-за нарушения техники безопасности в ходе сварочных работ, сообщили в столичном ГСУ СК.

    На месте происшествия работают следователи и криминалисты, в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и другие экспертизы, добавили в столичном главке СК, передает ТАСС.

    По данным оперативных служб, пожар в здании полностью ликвидирован.

    Напомним, во вторник в Москве в реконструируемом здании XVII века рядом с Красной площадью произошел пожар.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Пожар произошел в особняке XVII века у Красной площади в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице в здании XVII века рядом с Красной площадью произошел пожар, пламя охватило три этажа, сообщил источник в оперативных службах.

    Очаг возгорания находится на втором этаже, основные силы пожарных ликвидируют его со двора здания, сказал собеседник ТАСС.

    Через некоторое время пожар удалось локализовать, его тушение продолжается.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2024, 08:59 • Новости дня
    Участки дорог закрыли из-за непогоды в Татарстане, Башкирии и Оренбуржье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дорожные службы ограничили движение транспорта на десятках участках дорог на территориях Татарстана, Башкирии и Оренбургской области из-за сильной метели, и ограничения видимости.

    Оренбургские спасатели сообщают, что из-за сильной метели в области прекращено движение всех автомобилей на 12 участках дорог регионального значения.

    Так, по данным ГУ МЧС по Башкортостану, с 6.00 до 11.00 ограничено движения автобусов и грузовиков на трассе М5 «Урал» с 1194-го по 137й километр по причине метели и ограничения видимости, передает РИА «Новости».

    В МЧС по Татарстану сообщили о введении ограничения движения для маршрутных такси, автобусов, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с населенного пункта Северное до села Буздяк с 6.00 до 11.00 мск.

    Кроме того, в Татарстане из-за непогоды на время ограничили движение на четырех участках дорог муниципального значения.

    Ранее «Автодор» отменил плату за проезд по перекрытой из-за метели трассы М-12.

    Коментарии (4)
    6 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Реконструируемое здание загорелось рядом с Красной площадью

    Реконструируемое здание горит рядом с Красной площадью в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание, которое находится на реконструкции, горит в центре Москвы на Никольской улице, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, пожар произошел в находящемся на реконструкции доме номер 4 по Никольской улице. Он добавил, что очаг пожара находится на втором этаже, из окон третьего этажа наблюдается черный дым.

    Ранее во вторник в Москве загорелся фасад ТРЦ «Ривьера».

    Коментарии (0)
    Главное
    Названа причина мощного взрыва под Ижевском
    Президент Польши объяснил свою веру в разрешение конфликта на Украине Трампом
    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону
    В Калининграде ответили собравшемуся захватить область польскому генералу
    В Вене призвали не помогать Киеву до конца расследования на «Северных потоках»
    Ротару обвинили в сносе памятника архитектуры в Ялте
    Крыжовников раскрыл идею трех сезонов сериала «Слово пацана»

    Россиян освободили от монопольной банановой зависимости

    Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии. До сих пор Эквадор был фактически основным импортером бананов в нашу страну. Почему Эквадор так долго продержался в статусе монополиста и почему Россия только сейчас начала искать альтернативных поставщиков? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»

    Российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке. Более того, бойцы ВС РФ продвигаются к ключевой транспортной артерии, через которую ведется снабжение гарнизона противника в городе. В чем заключаются особенности российской тактики на этом участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Терроризм стал главным признаком киевского режима

    Украинские спецслужбы фактически подтвердили свою прямую причастность к организации целой серии терактов против российских граждан и тех, кого киевский режим называет «врагами Украины». Ранее это открыто декларировала украинская военная разведка, теперь признание последовало и от СБУ. Среди жертв украинского террора не только политики и общественные деятели, но и множество обычных российских граждан. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............