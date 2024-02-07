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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    25 комментариев
    7 февраля 2024, 20:30 • Фоторепортаж

    «Ольга» засыпала Москву снегом

    В среду Московский регион накрыл североатлантический циклон «Ольга». Снегопад переходит в метель, ветер усилился до 17 м/с (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    Видимость снизилась до 200–500 м. В аэропортах задержано более 70 рейсов. Сугробы в некоторых частях города побили рекорд этой зимы и выросли до 53 см – это почти три климатических нормы (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    По центру люди предпочитают идти пешком или ехать на общественном транспорте. Город стоит в 8-балльных пробках, а стоимость такси выросла почти в три раза, поскольку водителей гораздо меньше, чем пассажиров (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    Серьезные пробки на ТТК и Садовом кольце, на Москворецкой, Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Садовнической набережных. Стоят Бульварное кольцо, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Воздвиженка. В Подмосковье – около Ступино и Пушкино – произошли массовые аварии с более чем 20 машинами (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    Снегопад продолжится до середины ночи, температура, по данным «Фобоса», опустится с 7 до 13 градусов. А центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    Городские службы переведены на усиленный режим работы – механизированное подметание и противогололедную обработку. Приоритет за очисткой пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам. К очистке дополнительно привлекли около 15 тыс. работников инженерных компаний (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

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    Россиян освободили от монопольной банановой зависимости

    Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии. До сих пор Эквадор был фактически основным импортером бананов в нашу страну. Почему Эквадор так долго продержался в статусе монополиста и почему Россия только сейчас начала искать альтернативных поставщиков? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»

    Российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке. Более того, бойцы ВС РФ продвигаются к ключевой транспортной артерии, через которую ведется снабжение гарнизона противника в городе. В чем заключаются особенности российской тактики на этом участке фронта? Подробности

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    Терроризм стал главным признаком киевского режима

    Украинские спецслужбы фактически подтвердили свою прямую причастность к организации целой серии терактов против российских граждан и тех, кого киевский режим называет «врагами Украины». Ранее это открыто декларировала украинская военная разведка, теперь признание последовало и от СБУ. Среди жертв украинского террора не только политики и общественные деятели, но и множество обычных российских граждан. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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