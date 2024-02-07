Городские службы переведены на усиленный режим работы – механизированное подметание и противогололедную обработку. Приоритет за очисткой пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам. К очистке дополнительно привлекли около 15 тыс. работников инженерных компаний (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Снегопад продолжится до середины ночи, температура, по данным «Фобоса», опустится с 7 до 13 градусов. А центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Серьезные пробки на ТТК и Садовом кольце, на Москворецкой, Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Садовнической набережных. Стоят Бульварное кольцо, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Воздвиженка. В Подмосковье – около Ступино и Пушкино – произошли массовые аварии с более чем 20 машинами (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

По центру люди предпочитают идти пешком или ехать на общественном транспорте. Город стоит в 8-балльных пробках, а стоимость такси выросла почти в три раза, поскольку водителей гораздо меньше, чем пассажиров (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Видимость снизилась до 200–500 м. В аэропортах задержано более 70 рейсов. Сугробы в некоторых частях города побили рекорд этой зимы и выросли до 53 см – это почти три климатических нормы (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

Россиян освободили от монопольной банановой зависимости Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии. До сих пор Эквадор был фактически основным импортером бананов в нашу страну. Почему Эквадор так долго продержался в статусе монополиста и почему Россия только сейчас начала искать альтернативных поставщиков? Подробности Перейти в раздел

Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности Перейти в раздел

Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку» Российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке. Более того, бойцы ВС РФ продвигаются к ключевой транспортной артерии, через которую ведется снабжение гарнизона противника в городе. В чем заключаются особенности российской тактики на этом участке фронта? Подробности Перейти в раздел

Терроризм стал главным признаком киевского режима Украинские спецслужбы фактически подтвердили свою прямую причастность к организации целой серии терактов против российских граждан и тех, кого киевский режим называет «врагами Украины». Ранее это открыто декларировала украинская военная разведка, теперь признание последовало и от СБУ. Среди жертв украинского террора не только политики и общественные деятели, но и множество обычных российских граждан. Подробности Перейти в раздел

Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности Перейти в раздел

Ирландцы готовы отделиться от Британии Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

Грузины не дали взорвать Воронеж Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

Германия разонравилась немцам В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом. Перейти в раздел