За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.25 комментариев
«Ольга» засыпала Москву снегом
В среду Московский регион накрыл североатлантический циклон «Ольга». Снегопад переходит в метель, ветер усилился до 17 м/с (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
Видимость снизилась до 200–500 м. В аэропортах задержано более 70 рейсов. Сугробы в некоторых частях города побили рекорд этой зимы и выросли до 53 см – это почти три климатических нормы (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
По центру люди предпочитают идти пешком или ехать на общественном транспорте. Город стоит в 8-балльных пробках, а стоимость такси выросла почти в три раза, поскольку водителей гораздо меньше, чем пассажиров (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
Серьезные пробки на ТТК и Садовом кольце, на Москворецкой, Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Садовнической набережных. Стоят Бульварное кольцо, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Воздвиженка. В Подмосковье – около Ступино и Пушкино – произошли массовые аварии с более чем 20 машинами (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
Снегопад продолжится до середины ночи, температура, по данным «Фобоса», опустится с 7 до 13 градусов. А центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
Городские службы переведены на усиленный режим работы – механизированное подметание и противогололедную обработку. Приоритет за очисткой пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам. К очистке дополнительно привлекли около 15 тыс. работников инженерных компаний (фото: Максим Блинов/РИА Новости)