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    Терроризм стал главным признаком киевского режима
    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»
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    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    Песков: Позиция Такера Карлсона отличается от англосаксонских СМИ
    Грузия отказалась рисковать национальными интересами ради соответствия ЕС
    Херш объяснил провал расследования Швеции и Дании по «Северным потокам»
    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    24 комментария
    7 февраля 2024, 14:26 • Новости дня

    Британский разведчик назвал два варианта для Украины

    Экс-агент MI6 Крук: Путин дал понять, что Украину ждет капитуляция

    Tекст: Ольга Никитина

    Условия для политического будущего Украины установит Россия после полного разгрома украинских вооруженных сил, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.

    Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что вопрос заключается лишь в том, примет ли Киев сам решение о капитуляции. Он выразил сомнение в том, что при Владимире Зеленском такое может произойти.

    Вторым же вариантом является продолжение российской спецоперации до тех пор, пока у украинского правительства не будет иного выбора, кроме капитуляции, передает РИА «Новости» мнение аналитика.

    «Путин очень ясно дал это понять», – подчеркнул он.

    Россия идет вперед и постоянно набирает обороты, а потому исход уже предрешен, сказал Крук. Конфликт, по его мнению, фактически уже завершился.

    Американские СМИ писали ранее, что Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории.

    6 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Байден заявил об отчаянном положении Украины

    Байден посетовал на отчаянное положение Украины и отказался идти на уступки республиканцам

    Байден заявил об отчаянном положении Украины
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина находится в отчаянном положении, заявил президент США Джо Байден, добавив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.

    «Я в моем украинском галстуке и с украинским значком, потому что они (Украина) сейчас в отчаянном положении», – заявил Байден, выступая в галстуке желтого и синего цветов, на его пиджак был приколот значок с флагами США и Украины. Он заявил, что «каждая неделя, каждый месяц» без получения Украиной помощи от США означают, что у украинских войск остается меньше вооружений и «инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», передает ТАСС.

    Байден выразил уверенность, что США «не могут теперь уйти», поскольку на это рассчитывает президент России Владимир Путин. Поддержку предлагаемого Байденом законопроекта о помощи Украине президент США назвал «противостоянием Путину», а возражения против документа, по словам Байдена, «играют на руку» российскому лидеру. Президент США подчеркнул, что «ставки в этой борьбе выходят далеко за рамки Украины».

    Говоря о пакетном законопроекте Сената США по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на американской границе, Байден сказал, что прежде «республиканцы просили именно об этом», но теперь не хотят «обращать на это внимания». Он призвал прекратить «играть в игры», пока мир наблюдает за США, и не позволять «мелочной межпартийной» борьбе мешать выполнению американских обязательств.

    Когда Байдена спросили, готов ли он в случае провала законопроекта рассмотреть возможность поддержать отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, президент США сказал, что «не станет уступать сейчас». Однако Байден признал, что поддерживаемый им законопроект, вероятно, «даже не попадет на голосование в Сенате».

    Байден обвинил в этом позицию бывшего американского президента Дональда Трампа: «Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения <...>, даже если это поможет стране». Байден заявил, что Трамп «обращался к республиканцам в Палате представителей и Сенате, угрожал им и пытался запугать», причем республиканцы «похоже, уступают». Он призвал членов Республиканской партии «продемонстрировать американскому народу твердость духа».

    «Я призываю Конгресс провести этот законопроект и представить его мне на стол немедленно», – сказал Байден. Он посетовал, что действия конгрессменов «не соответствуют действиям великой страны», передает РИА «Новости».

    Президент США выразил уверенность, что законопроект Сената стал бы самым жестким миграционным законом в истории страны. По его словам, речь идет о «наиболее справедливых основных реформах в иммиграционной системе».

    Байден сказал, что в ходе предвыборной кампании собирается настаивать на том, что Трамп несет ответственность за кризис на южной границе страны, если законопроект не будет одобрен: «Изо дня в день в период до ноября американцы будут узнавать о том, что единственная причина отсутствия безопасности на границе – это Дональд Трамп и его MAGA-друзья».

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, есть ли у Белого дома «план Б» на случай провала законопроекта Сената. Она заявила, что конгрессменам необходимо проголосовать по действующему документу.

    Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел признал, что не видит «реальных шансов» провести через Конгресс законопроект.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

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    7 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

    Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы приступили к наступательной операции по возвращению Красного Лимана, откуда ВС России были выведены 1 октября 2022 года, а также освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

    Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

    Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

    Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.

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    6 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

    Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет

    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

    По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

    Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

    Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.

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    7 февраля 2024, 08:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Харькове
    Взрывы прогремели в Киеве и Харькове
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве прозвучал взрыв, чуть позднее звук взрыва раздался в Харькове, пишут украинские издания «Инсайдер» и «Общественное. Новости».

    Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе прогремели новые взрывы, работает система ПВО.

    В данный момент на всей территории страны действует воздушная тревога, серия взрывов прогремела также в Черкасской области, передает ТАСС.

    Позднее взрывы прогремели в Ивано-Франковской области Украины, сообщил украинский «5 канал».

    Как заявил глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий, в городе Дрогобыче на западе страны прокатилась серия взрывов.

    Ранее в среду утром серии взрывов прогремели в Харькове и Николаеве.

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    6 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку. Соответствующее видео разместило издание «Страна».

    На видео женщина не пускает к пассажиру маршрутки сотрудника военкомата. Она заявила, что сотрудник ТЦК на улице зарабатывает 400 долларов за то, чтобы отпустить мужчину, и 3 тыс. долларов, если в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкоматов на Украине), передает ТАСС.

    Сотрудники военкомата при этом требуют прекратить видеосъемку, ссылаясь на то, что в кадр может попасть блокпост, рядом с которым остановилась маршрутка. Пассажиры не соглашаются.

    Ранее женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку.

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    7 февраля 2024, 03:24 • Новости дня
    Конгрессмены США не поддержали помощь Израилю отдельно от Украины

    Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины

    Конгрессмены США не поддержали помощь Израилю отдельно от Украины
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, а также предложение об импичменте главы министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса не набрали необходимого числа голосов в Палате представителей США.

    За проект закона о помощи Израилю проголосовали 250 конгрессменов, против – 180. Для одобрения требовалась поддержка двух третей Палаты представителей, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    За импичмент Майоркаса выступили 214 конгрессменов, против – 216 (все конгрессмены от Демократической партии и четверо республиканцев).

    Напомним, Майоркаса обвиняли в том, что он не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Белый дом грозил наложить вето на законопроект, который предлагает выделить Израилю помощь отдельно от поддержки Украины. Байден отказался идти на уступки Республиканской партии США в этом вопросе.

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    6 февраля 2024, 22:26 • Новости дня
    Карлсон захотел взять интервью у Зеленского

    Карлсон раскритиковал американские интервью с Зеленским и собрался добиваться собственной беседы с президентом Украины

    Карлсон захотел взять интервью у Зеленского
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Карлсон отметил, что пресса США уже не раз «общалась с людьми с Украины», а также взяла много интервью у Зеленского. «Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    По мнению журналиста, интервью, которые украинский лидер уже давал в США, не были «традиционными интервью, это заискивающие подбадривающие сессии». Карлсон считает, что такие интервью «специально разработаны для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности» США в конфликт в Восточной Европе. Карлсон возмутился тем, что «это не журналистика», а «государственная пропаганда в наихудшем ее проявлении, та, которая убивает людей».

    По его словам, американские политики и СМИ «продвигали иностранного лидера как новый потребительский бренд», но никто из западных журналистов «не озаботился тем, чтобы взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в этот конфликт – Владимира Путина».

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

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    7 февраля 2024, 01:57 • Новости дня
    Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины

    Небензя назвал США соучастниками украинских ударов по Ил-76 и Лисичанску

    Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76; кроме того, США причастны к удару ВСУ по Лисичанску, так как Киев согласует цели для HIMARS с американцами, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что у Москвы есть «неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара» по Ил-76 использовался ЗРК Patriot, это «не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником преступления», передает РИА «Новости».

    Он также указал на «признание представителя главного управления разведки Украины Скибицкого», который в 2022 году подтвердил, что «для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном». В связи с этим, заявил Небензя, «очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других».

    Во вторник состоялось запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска. Представители стран Запада заявили, что ответственность за это преступление якобы несет Россия, поскольку она начала специальную военную операцию на Украине.

    Небензя ответил, что без СВО «трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день», так как уже «происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года», но на Западе «этого не замечали». «Мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем», – сказал он, призвав членов СБ и руководство ООН «осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима».

    Постпред заявил, что «цель и время нападения были выбраны неслучайно», ВСУ нанесли удар по «едва ли не единственному месту досуга в Лисичанске», когда «семьи вышли на прогулку в выходной день». Указывается, что «удар был нанесен из взрывоопасного оружия большой мощности» – «предположительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS».

    По словам постпреда, «украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России».

    Кроме того, Небензя отметил, что Киев отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым Ил-76. Более того, почти сразу после удара генштаб ВСУ «торжествующе подтвердил свою причастность», но власти Украины «радикально сменили свою риторику», когда «общественность узнала, что самолет перевозил пленных». Киев боится, что «привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность». Россия же готова предоставить любым международным организациям информацию о результатах расследования.

    Кроме того, Небензя сказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, помешавший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев.

    Украинские военные в конце прошлой недели нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка.

    24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет из ЗРК Patriot.

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    7 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов

    Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов

    Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов
    @ Sergei Chuzavkov/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство энергетики Украины утверждает, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, часть потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве.

    Согласно сообщению ведомства, в Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи, обесточены подстанции, 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах остались без света, в том числе учреждения здравоохранения, передает РИА «Новости». Там добавили, что энергетики рассчитывают вернуть электроснабжение в течение трех часов.

    Кроме того, согласно данным Минэнерго, в Харькове взрывами повреждены электросети, обесточены около тысячи потребителей, также зафиксированы отключения света в городе Николаеве, без электричества более 220 бытовых потребителей. Уточняется, что в Харькове и Николаеве планируют восстановить электроснабжение в течение дня.

    Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что отключение электроэнергии началось на всей территории Украины.

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    7 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что украинские предприятия производили безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатку.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, по всей территории Украины 7 февраля была объявлена воздушная тревога, позже взрывы прогремели в Киеве и Харькове. В Николаеве был поражен объект инфраструктуры.

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    7 февраля 2024, 00:47 • Новости дня
    В СБУ подтвердили причастность к убийствам Кивы и Татарского

    Источники в СБУ подтвердили причастность украинской спецслужбы к убийствам Кивы и Татарского

    В СБУ подтвердили причастность к убийствам Кивы и Татарского
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины причастна к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы и российского военкора Владлена Татарского, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

    Также источники в СБУ подтвердили украинским СМИ причастность спецслужбы к убийствам бывшего депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и «других» лиц, которых Киев считает «предателями и врагами Украины», передает РИА «Новости».

    В СБУ сказали, что «спецоперации», осуществляемые с целью убийства таких людей, сейчас являются одним из направлений работы ведомства. Также сообщается, что СБУ продолжительное время «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против граждан, которых считает «предателями и коллаборантами».

    Напомним, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, который произошел 2 апреля 2023 года, тогда пострадали еще десятки человек. Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

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    7 февраля 2024, 04:58 • Новости дня
    Расследование по делу о госизмене Порошенко завершено на Украине

    Украинское Госбюро расследований завершило досудебное расследование против Порошенко по делу о госизмене

    Tекст: Антон Антонов

    Завершено досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о «государственной измене и содействии деятельности террористической организации», сообщило Госбюро расследований страны.

    ГБР сообщает, что защита Порошенко получила доступ к материалам расследования по так называемому угольному делу. Обвинительный акт направят в суд, после чего Порошенко из подозреваемого превратится в обвиняемого, передает РИА «Новости».

    Напомним, Порошенко подозревают в совершении госизмены и финансировании терроризма при поставках угля из неподконтрольной украинским властям части Донбасса в 2014–2015 годах.

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    6 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    В Авдеевке признали вход российских подразделений в город

    Глава военной администрации Авдеевки признал проникновение ВС России в город

    В Авдеевке признали вход российских подразделений в город
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава подконтрольной Киеву военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил о проникновении российских войск в город, об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

    По его словам, российские войска проходят оборонительную линию ВСУ и проникают вглубь города, передает Газета.ru.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке.

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    6 февраля 2024, 20:39 • Новости дня
    Боррель: ЕС готовит украинскую полицию для наведения порядка на занятых территориях

    Боррель заявил о подготовке украинской полиции для «наведения порядка» на занятых территориях

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС ведет активную работу по подготовке украинских полицейских сил для «наведения порядка» на территориях, которые Киев намерен захватить, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель четвертый раз прибыл на Украину, в этот раз он наблюдал за учениями миссии ЕС для подготовки специальных сил полиции. По его словам, ЕС ведет активную работу и «уже подготовил 150 местных инструкторов, которые в свою очередь будут тренировать тысячи полицейских», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев.

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    7 февраля 2024, 04:28 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из опорных пунктов в районе Приютного

    Рогов сообщил о захвате российскими войсками опорных пунктов к северу от Приютного

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы взяли несколько украинских опорных пунктов к северу от Приютного в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов рассказал, что российские военные «вышли к прудам и балке к северо-западу от села». Сейчас российские подразделения «закрепляются» там. Продвижение составило «от 200 до 500 м, в среднем – 300–400 м». Рогов пояснил, что населенный пункт несколько месяцев был в серой зоне. Российские силы продвигаются малыми группами при поддержке артиллерии и БПЛА, так как на данном участке ВСУ используют много беспилотников, передает ТАСС.

    Напомним, Рогов сообщал о продвижении сил России к западу от Вербового на Запорожском направлении после взятия ряда опорных пунктов ВСУ.

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    Терроризм стал главным признаком киевского режима

    Украинские спецслужбы фактически подтвердили свою прямую причастность к организации целой серии терактов против российских граждан и тех, кого киевский режим называет «врагами Украины». Ранее это открыто декларировала украинская военная разведка, теперь признание последовало и от СБУ. Среди жертв украинского террора не только политики и общественные деятели, но и множество обычных российских граждан. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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