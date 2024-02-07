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    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

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    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

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    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    24 комментария
    7 февраля 2024, 11:49 • Новости дня

    Назван день публикации интервью Путина Карлсону

    WSJ: Интервью Путина американскому журналисту Карлсону могут опубликовать 8 февраля

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью российского лидера Владимира Путина популярному американскому журналисту Такеру Карлсону, как ожидается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля, сообщили СМИ.

    В сообщении The Wall Street Journal говорится, что запись появится в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), а также на портале TuckerCarlson.com.

    Сроки публикации изданию назвали «люди, знакомые с этим вопросом», передает «Газета.Ru».

    Ранее блогер и журналист из США Алекс Джонс сообщил, что интервью Карлсона с Путиным длилось два часа. Он назвал его «попыткой остановить третью мировую войну».

    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

    Коментарии (31)
    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

    Коментарии (33)
    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

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    7 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    @ Richard Drew/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (12)
    7 февраля 2024, 09:33 • Новости дня
    Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

    Такер Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Владимиром Путиным

    Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон не считает, что из-за интервью с российским лидером Владимиром Путиным должен испытывать чувство вины.

    Карлсон заявил каналу «Рен ТВ», что любит Америку и не считает, что предал ее.

    Напомним, публикация Карлсона об интервью с Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

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    7 февраля 2024, 01:27 • Новости дня
    Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров
    Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров
    @ Tucker Carlson/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсетях о том, что он собирается взять интервью у президента России Владимира Путина, набрала уже более 23 млн просмотров.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) у анонса интервью 23,2 млн просмотров.

    Спустя час после публикации число просмотров превышало 5,2 млн, передает РИА «Новости».

    Примерно за 2,5 часа публикация набрала более 15,2 млн просмотров, передает ТАСС.

    После трех часов с момента анонса число просмотров перевалило за 20 млн.

    Показатель растет практически ежесекундно. Количество подписчиков у Карлсона в X выросло более чем на десятки тысяч и приблизилось к 11,5 млн.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2024, 00:20 • Новости дня
    Белый дом отверг обвинения в попытках помешать интервью Карлсона с Путиным

    Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер отвергла обвинения в попытках Белого дома помешать интервью Карлсона с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не пыталась помешать журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина.

    «Абсолютно нет», – заявила Жан-Пьер, комментируя обвинения, которые высказал Карлсон, передает РИА «Новости».

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России состоится в ближайшее время. При этом он заявил, что администрация Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина.

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    6 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    В США решили депортировать прилетевшего без паспорта россиянина

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в США приговорил 46-летнего гражданина России и Израиля Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, к 93 дням лишения свободы и возмещению 2 тыс. 174 долларов авиакомпании. Мужчина будет депортирован, а до тех пор останется под стражей иммиграционной службы.

    Обвинение просило для Очигавы, у которого есть докторская степень, шесть месяцев ареста, поскольку тот «не раскаялся» в своем поведении. При этом мотивов россиянина суд так и не смог установить. Срок, назначенный судом, Очигава уже отбыл в ожидании решения по своему делу, пишет РБК со ссылкой на Los Angeles Times.

    Мужчина, как сообщила сторона защиты, пережил «ряд личных трагедий», и заверила, что у Очигавы нет криминального пришлого.

    По данным суда, Очигава вошел в терминал аэропорта Копенгагена вслед за другим туристом, сделав вид, что сканирует талон. Сотрудники воздушной гавани заметили его и предписали ждать в терминале, однако мужчина проскользнул через выход на посадку за одним из пассажиров и занял свободное место в самолете.

    В Лос-Анджелесе он сообщил сотрудникам аэропорта, что паспорт забыл в самолете и представился вымышленным именем «Сергей Шломо». В списках пассажиров такого имени не было. Только осмотрев его телефон, служба безопасности смогла узнать его данные.

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    6 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и глава Верховного суда обсудили применение цифровых технологий

    Путин и председатель ВС России Лебедев обсудили применение цифровых технологий в работе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев обсудили использование цифровых технологий в работе органов судебной системы, в том числе работу государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие».

    Путин отметил, что ВС много делает для решения вопроса доступности органов судебной системы для россиян. «Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент отметил, что в связи с этим возникает вопрос, связанный с защитой этой информации.

    В свою очередь Лебедев доложил о работе ГАС «Правосудие». По его словам, число обращений пользователей за год составляет около 11 млрд. Председатель ВС отметил, что граждане активно пользуются этой системой.

     «Здорово!» – оценил Путин. На встрече также обсуждались меры, направленные на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики.

    Напомним, в прошлом году Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

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    6 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    В Турции заявили о важности предстоящего визита Путина

    Глава МИД Турции Фидан: Визит Путина важен с точки зрения сверки часов по актуальным темам

    Tекст: Ольга Никитина

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который ожидается в ближайшее время, важен для Анкары с точки зрения обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что России и Турции важно продолжать диалог по многими темам, включая Черное море, вопросы зерновой сделки и ситуации на Украине. По его словам, по этим направлениям важно регулярно сверять часы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

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    6 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле обозначили темы визита Путина в Турцию

    Песков: Во время визита Путина в Турцию стороны обсудят все аспекты торговых отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Все аспекты торговых отношений России с Турцией будут обсуждаться в ходе визита российского президента Владимира Путин в республику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У него утончили, будут ли обсуждать в ходе визита Путина проблемы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба, передает ТАСС.

    Песков ответил, что «торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться».

    Представитель Кремля подчеркнул, что Турция является важным торгово-экономическим партнером России.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что визит Путина в Турцию должен состояться 12 февраля.

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    6 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с лесными пожарами

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с последствиями лесных пожаров.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    2 февраля в Чили был введен режим чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. В результате стихийного бедствия погибли 122 человека, уничтожены свыше 14 тыс. домов.

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    6 февраля 2024, 13:04 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с председателем Верховного суда

    Песков: Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент во вторник работает в Кремле, отметил Песков, добавив, что у главы государства запланировано несколько рабочих мероприятий, в том числе встреча с Лебедевым в середине дня. Планируется обсудить вопросы развития российской судебной системы, передает ТАСС.

    Другие встречи и совещания, как уточнил пресс-секретарь российского лидера, будут закрытыми.

    В августе прошлого года Путин вручил Лебедеву в Кремле орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

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    6 февраля 2024, 13:10 • Новости дня
    Песков не исключил оглашения послания Путина Федеральному собранию в конце февраля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце этого месяца или в начале следующего, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы не можем этого исключать», – так Песков прокомментировал сообщения о том, что послание президента может пройти между 23 февраля и 10 марта, передает ТАСС.

    До этого источники «Коммерсанта» указывали, что оглашение послания президента к Федеральному собранию может пройти между 23 февраля и 8 марта.

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    7 февраля 2024, 12:45 • Новости дня
    Маск потребовал ареста для поддержавших репрессии против Карлсона

    Маск потребовал арестовать поддержавших репрессии против Карлсона из-за его визита в Москву

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что тех, кто поддержал репрессии в отношении приехавшего в Москву журналиста Такера Карлсона, следует арестовать.

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отреагировал на публикацию консервативного блогера Яна Чонга, который предположил, что Карлсон может пострадать из-за требований ряда американских политиков арестовать его из-за визита в Россию.

    «Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», – передает ТАСС ответ Маска.

    По информации американских СМИ, интервью российского лидера Владимира Путина Карлсону, как ожидается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля.

    Блогер и журналист из США Алекс Джонс назвал это интервью «попыткой остановить третью мировую войну».

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