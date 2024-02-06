До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Машков заявил, что мир и Россия находятся в переломном моменте
Жителям России необходимо сплотиться перед лицом попыток отменить все русское, страна и мир находятся в переломном моменте, заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, народный артист РФ Владимир Машков.
Он отметил, что этот момент важен тем, что многие достаточно очевидные слова обретают истинный смысл и значение. Такими словами Машков назвал «справедливость, сострадание, сопереживание, сотрудничество, ответственность, любовь к ближнему и, конечно же, это великое чувство любви к своей родине», передает ТАСС слова Машкова, сказанные им на заседании второго всероссийского форума партийного проекта «Женское движение «Единой России».
Машков подчеркнул, что в России настал момент, когда гражданам «необходимо встать плечом к плечу и быть как никогда едиными». По его мнению, «сейчас идет это движение, этот путь».
«И благодаря вам, бесспорно, идет это сплочение, несмотря на то, что хотят отменить <...> нашу культуру, а это значит - отменить наши мысли, наш язык, наши ценности, наши идеи, наши открытия, наши достижения, отменить и уничтожить. Несмотря ни на что, мы как никогда должны быть едины», - заключил Машков.
Ранее Машков призвал россиян выстоять, чтобы никто не отнял у детей Новый год.