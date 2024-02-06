Машков заявил, что мир и Россия находятся в переломном моменте

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что этот момент важен тем, что многие достаточно очевидные слова обретают истинный смысл и значение. Такими словами Машков назвал «справедливость, сострадание, сопереживание, сотрудничество, ответственность, любовь к ближнему и, конечно же, это великое чувство любви к своей родине», передает ТАСС слова Машкова, сказанные им на заседании второго всероссийского форума партийного проекта «Женское движение «Единой России».

Машков подчеркнул, что в России настал момент, когда гражданам «необходимо встать плечом к плечу и быть как никогда едиными». По его мнению, «сейчас идет это движение, этот путь».

«И благодаря вам, бесспорно, идет это сплочение, несмотря на то, что хотят отменить <...> нашу культуру, а это значит - отменить наши мысли, наш язык, наши ценности, наши идеи, наши открытия, наши достижения, отменить и уничтожить. Несмотря ни на что, мы как никогда должны быть едины», - заключил Машков.

Ранее Машков призвал россиян выстоять, чтобы никто не отнял у детей Новый год.