До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.6 комментариев
В Судане задержали готовивших переворот офицеров
Al Sudani: В Судане задержали офицеров по обвинению в подготовке переворота
Суданская военная разведка задержала нескольких офицеров по обвинению в подготовке переворота, сообщила газета Al Sudani со ссылкой на источники.
По сообщению издания, задержанные служат в оперативном управлении в городе Омдурман, среди них полковник, подполковник и майор, готовится задержание неназванного генерала суданской армии, передает РИА «Новости».
Ранее в результате вооруженных столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования 25 человек погибли, 183 получили ранения.