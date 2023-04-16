Жертвами боев в Судане стали 25 человек

Reuters сообщило о 25 погибших и более 180 пострадавших в результате боев между армией и спецназом в Судане

В результате вооруженных столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования 25 человек погибли, 183 получили ранения, сообщил комитет врачей Судана.

В сообщении сказано, что «невозможно определить, являются ли все из них гражданскими», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Суданская армия объявила, что ситуация в стране «очень стабильная», военные работают над «восстановлением безопасности и спокойствия», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Al Jazeera сообщает, что в Хартуме слышны отдельные выстрелы, продолжаются бои на северных окраинах.

В 2019 году армия и СБР участвовали в военном перевороте. В апреле было отложено подписание соглашения между советом и гражданскими организациями о переходной гражданской власти. Одной из причин стали разногласия между армией и спецназом по вопросу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В субботу произошли боестолкновения между СБР и армией.