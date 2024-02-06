Начался прием заявок на премию «За безопасное цифровое детство»

«Открыт прием заявок на премию «За безопасное цифровое детство», организатором которой выступает Альянс по защите детей в цифровой среде. Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети», – цитирует сообщение ТАСС.

Премия будет присуждаться в трех основных номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Взрослые и дети в интернете», «Лучший юношеский проект» и в специальной номинации «Цифровая безопасность семьи».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, чьи слова приводятся в сообщении, отметил социальную значимость премии. «В конце января президент России Владимир Путин дал старт Году семьи на выставке «Россия» на ВДНХ. Одна из важных задач сегодня – повышение защищенности детей и родителей в интернете. Премия Альянса по защите детей в цифровой среде дает возможность каждому гражданину нашей страны из любого региона проявить себя, свои таланты, инициативы. Особо отмечу, что впервые в рамках премии появилась специальная номинация «Цифровая безопасность семьи». Она поможет семьям поделиться опытом и проявить творческий подход к решению проблем, с которыми они сталкиваются в современном цифровом мире», – сказал он.

Премия нацелена на поддержку инициатив и проектов по обеспечению защиты детей в цифровой среде, создание позитивного контента и повышение уровня цифровой грамотности детей и взрослых. Для участия в премии необходимо заполнить онлайн-форму. Прием заявок продлится до 5 марта 2024 года включительно.

В альянсе также уточнили, что помимо подачи онлайн-заявки на спецноминацию работы необходимо разместить во «ВКонтакте» или на Rutube с хэштегами #АльянсПоЗащитеДетей, #ПремияАльянса2024, #годсемьи и #ЦифроваяБезопасностьСемьи2024.

«Победители получат ценные призы от организаторов, а также уникальную возможность пройти ознакомительную практику в компаниях – основателях Альянса по защите детей в цифровой среде. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 5 апреля 2024 года в Москве в рамках IV Молодежного цифрового форума», – указали организаторы.