До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Пескова спросили про дебош сотрудников ФТС в Калининграде
Пескову неизвестно о ситуации с сотрудниками ФТС, якобы устроившими в Калининграде дебош
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о ситуации с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС), которые якобы устроили дебош во время командировки в Калининград.
Представитель Кремля добавил, что это ведомственный вопрос, передает ТАСС.
По данным СМИ, 2 февраля два сотрудника ФТС России, которые прибыли в Калининград в командировку, якобы устроили пьяный дебош в одном из местных отелей.