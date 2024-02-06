До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Патрушев указал на низкий темп внедрения российских технологий
Скорость интеграции важнейших российских технологий и продукции недостаточны, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Темпы внедрения критически важных отечественных технологий и продукции остаются недостаточными, российские компании продолжают ориентироваться на покупку готовых иностранных товаров по параллельному импорту, сказал Патрушев, передает ТАСС.
В ноябре Патрушев заявлял о необходимости России ориентироваться на отечественные разработки и перевод экономики в режим полного инновационного цикла.