Минфин заявил о завершении периода антикризисных налоговых мер

Минфин России: Продление антикризисных налоговых мер не планируется

Tекст: Вера Басилая

Сазанов отметил, что в 2021–2023 годах налоговая политика выстраивалась исходя из необходимости отвечать на внешние вызовы. Сейчас бюджетная политика адаптируется, и появилась возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики, чтобы она была более предсказуемой, передает ТАСС.

Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы, в чем заинтересован и бизнес, и органы власти.

По словам Сазанова, Минфин также готов рассмотреть продление действия инвестиционного налогового вычета, а также режима региональных инвестпроектов. Он отметил, что есть вопросы относительно целесообразности применения понижающего коэффициента по НДПИ, в остальном режим показал свою эффективность.

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