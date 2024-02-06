До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Минфин заявил о завершении периода антикризисных налоговых мер
Минфин России: Продление антикризисных налоговых мер не планируется
Период антикризисного налогового регулирования завершается, продлевать антикризисные налоговые меры не планируется, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Сазанов отметил, что в 2021–2023 годах налоговая политика выстраивалась исходя из необходимости отвечать на внешние вызовы. Сейчас бюджетная политика адаптируется, и появилась возможность перейти к системному выстраиванию налоговой политики, чтобы она была более предсказуемой, передает ТАСС.
Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы, в чем заинтересован и бизнес, и органы власти.
По словам Сазанова, Минфин также готов рассмотреть продление действия инвестиционного налогового вычета, а также режима региональных инвестпроектов. Он отметил, что есть вопросы относительно целесообразности применения понижающего коэффициента по НДПИ, в остальном режим показал свою эффективность.
Газета ВЗГЛЯД писала, за счет чего российская экономика будет расти в 2024 году.