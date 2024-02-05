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Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти
Политолог Скачко: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти
Зеленский хочет остаться у власти по истечении официального срока. Для этого ему надо доказать, что он готов выполнять задачи, ставящиеся Западом. Демонстрацией решимости может стать увольнение главкома ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Зеленский чувствует, что Запад недоволен им и требует от него решительных действий. Официальный срок пребывания на посту президента заканчивается уже весной. Поэтому дальнейшее нахождение Зеленского у власти без заинтересованности покровителей остается под вопросом», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Именно поэтому он выступает с заявлением в иностранных СМИ. С одной стороны, он обращается к западной аудитории. А с другой – интервью было дано итальянскому телеканалу. Так что Зеленский вроде как даже пытается показать свою независимость от позиции США и Британии. Но это мнимая независимость», – подчеркивает собеседник.
«Для Зеленского увольнение Залужного – последний шанс показать, что он готов выполнять задачи, которые ставятся из-за океана, сосредоточив максимальное количество власти в своих руках. Если Зеленский не воспользуется данной возможностью, то, вероятно, главком ВСУ его заменит», – резюмировал Скачко.
Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил о желании уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Так он ответил на вопрос о его конфронтации с генералом. Кроме того, он отметил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства не только в военной сфере. По его словам, изменения затронут всю группу управленцев, которые «ведут машину страны».
Правительство Украины проинформировало Белый дом о намерении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Washington Post. В Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили». Белый дом рассматривает данный вопрос как «суверенный выбор» страны.
Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Валерия Залужного, подчеркнув, что подобные кадровые решения являются делом украинских властей. Он отметил, что США не собираются «вмешиваться в это конкретное решение».
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее утверждал, что Владимир Зеленский захотел отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта.
Ранее телеканал CNN также сообщал, что Зеленский готов уволить Залужного в ближайшее время из-за разногласий по поводу ведения боевых действий. По данным СМИ украинский руководитель на одном из собраний предложил главкому ВСУ уйти в отставку и занять другую должность, на что генерал не дал своего согласия.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Москве следят за новостями о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Представитель Кремля назвал очевидным и однозначным то, что у украинского руководства сейчас много проблем.
Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.