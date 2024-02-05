Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти

Политолог Скачко: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти

Tекст: Илья Абрамов

«Зеленский чувствует, что Запад недоволен им и требует от него решительных действий. Официальный срок пребывания на посту президента заканчивается уже весной. Поэтому дальнейшее нахождение Зеленского у власти без заинтересованности покровителей остается под вопросом», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Именно поэтому он выступает с заявлением в иностранных СМИ. С одной стороны, он обращается к западной аудитории. А с другой – интервью было дано итальянскому телеканалу. Так что Зеленский вроде как даже пытается показать свою независимость от позиции США и Британии. Но это мнимая независимость», – подчеркивает собеседник.

«Для Зеленского увольнение Залужного – последний шанс показать, что он готов выполнять задачи, которые ставятся из-за океана, сосредоточив максимальное количество власти в своих руках. Если Зеленский не воспользуется данной возможностью, то, вероятно, главком ВСУ его заменит», – резюмировал Скачко.

Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил о желании уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Так он ответил на вопрос о его конфронтации с генералом. Кроме того, он отметил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства не только в военной сфере. По его словам, изменения затронут всю группу управленцев, которые «ведут машину страны».



Правительство Украины проинформировало Белый дом о намерении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Washington Post. В Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили». Белый дом рассматривает данный вопрос как «суверенный выбор» страны.

Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Валерия Залужного, подчеркнув, что подобные кадровые решения являются делом украинских властей. Он отметил, что США не собираются «вмешиваться в это конкретное решение».

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее утверждал, что Владимир Зеленский захотел отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта.



Ранее телеканал CNN также сообщал, что Зеленский готов уволить Залужного в ближайшее время из-за разногласий по поводу ведения боевых действий. По данным СМИ украинский руководитель на одном из собраний предложил главкому ВСУ уйти в отставку и занять другую должность, на что генерал не дал своего согласия.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Москве следят за новостями о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Представитель Кремля назвал очевидным и однозначным то, что у украинского руководства сейчас много проблем.

Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.