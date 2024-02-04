Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.4 комментария
В числе погибших от удара ВСУ в Лисичанске была беременная женщина
Беременная женщина погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске, рассказал с места ракетного удара первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
По его словам, погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком, передает ТАСС. Говтвин добавил, что обстрелунес 28 жизней, еще 10 жизней удалось спасти. Он добавил, что ВСУ атаковали абсолютно гражданский объект, совмещенный с кафе, куда пришли люди отдохнуть семьями с детьми.
Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенк сообщила, что среди 28 погибших в результате обстрела ВСУ города Лисичанска в субботу, 18 мужчин, девять женщин и один ребенок.