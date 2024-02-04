Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Украинские «Госуслуги» восстановили после масштабного сбоя
«Страна.ua»: Украинские «Госуслуги» восстановили после масштабного сбоя
Приложение украинского минцифры «Дия» (укр. «Действие») восстановили после масштабного сбоя, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Как сообщает издание, работа «Дии» после сбоя восстановлена, также работает голосование за представителей Украины на «Евровидении», передает РИА «Новости». При этом пользователи жаловались, в техпаспортах у многих людей их автомобиль почему-то сменил марку на Nissan Skyline, эта проблема также устранена.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что голосование за представителя Украины на международном конкурсе песни «Евровидение» стало причиной сбоя в работе приложения украинских государственных сервисов «Дия».