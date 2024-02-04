  • Новость часаЗахарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске
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    Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    Вассерман отреагировал на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    24 комментария
    4 февраля 2024, 01:23 • Новости дня

    «Евровидение» вызвало масштабный сбой в работе госсервисов на Украине

    Голосование на «Евровидение» вызвало масштабный сбой в работе госсервисов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Голосование за представителя Украины на международном конкурсе песни «Евровидение» стало причиной сбоя в работе приложения украинских государственных сервисов «Дия», сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    «Возникла огромная очередь. Прошу прощения за эту ситуацию», – написал министр в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские власти проведут подробный анализ и внедрят организационные изменения, «чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика», пообещав восстановить работу приложения в течение нескольких часов.

    Федоров сообщил, что количество запросов в секунду по сравнению с прошлогодним голосованием увеличилось с 800 до 15 тыс., а пропускная способность приложения за год выросла лишь в 5 раз.

    Федоров заверил, что работа приложения будет восстановлена в течение нескольких часов и пользователи вновь получат возможность голосовать.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 11:13 • Новости дня
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ

    ТАСС: ВСУ располагают пятью батареями американского комплекса Patriot

    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил представитель силовых структур.

    Источник ТАСС сообщил, что реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке – четыре ракеты.

    В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    3 февраля 2024, 03:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Глава Полтавской администрации Филипп Пронин сообщил, что «во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов». Сообщается о повреждениях в Миргородском районе.

    Также взрывы во время воздушной тревоги произошли в Кривом Роге и в Харькове, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Накануне взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

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    3 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине

    Politico: Орбан дал согласие на помощь Украине после уговоров Макрона и Мелони

    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 млрд евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони, пишет Politico.

    Газета пишет, что Макрон встречался с Орбаном в январе в Париже за обедом, где они обсуждали интеграцию восточных стран Европы.

    Источники Politico заявили, что во время встречи президент Франции, сделал все, чтобы не «антагонизировать», и уговорил венгерского премьера, передает канал «360».

    Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре, а также поговорила с ним по телефону в январе перед голосованием в ЕС. В итоге после уговоров Макрона и Мелони премьер Венгрии согласился на выделение помощи Украине, считает издание.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    3 февраля 2024, 09:14 • Новости дня
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Актера Биковича сняли с роли в сериале «Белый лотос» после претензий МИД Украины

    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телекомпания HBO разорвала контракт с сербским актером с российским гражданством Милошом Биковичем после критики, последовавшей из-за обращения МИД Украины, сообщил портал Deadline.

    Бикович подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале, он уточнил, что «его участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

    «Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», – написал он.

    Между тем, Deadline пишет, что решение снять Биковича с роли связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли сербского актера из-за того, что он поддерживает Россию, передает Ura.ru.

    В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России. Действие происходит в Таиланде.

    Президент России Владимир Путин предоставил Биковичу гражданство России в 2021 году.

    Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев».


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    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

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    3 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы

    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

    «Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.

    По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.

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    3 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Forbes: США предали Украину

    Forbes: США предали Украину, остановив поставки оружия

    Forbes: США предали Украину
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предал Киев, ограничив поставки оружия и боеприпасов, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    «Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена», – говорится в статье Экса в Forbes, передает РИА «Новости».

    Автор отмечает, что запасы артиллерийских и ракетных снарядов у Украины истощаются, и украинские военные вынуждены беречь их на случай самых чрезвычайных ситуаций.

    По его мнению, такое положение ВСУ позволяет силам России размещать тяжелое вооружение ближе к передовой, тогда как еще год назад «российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта».

    Ранее Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину.

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    3 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Стало известно о реакции США на планы Зеленского уволить Залужного

    Washington Post заявила о готовности США считать ожидаемую отставку Залужного «суверенным выбором» Зеленского

    Стало известно о реакции США на планы Зеленского уволить Залужного
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины проинформировало Белый дом о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщили источники.

    В Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили». Белый дом рассматривает данный вопрос как «суверенный выбор» президента Украины, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Как считают источники, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но вряд ли это сделает, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в Белом доме получили «возможность подтолкнуть Зеленского к тому, чтобы пересмотреть важнейшее решение, хоть они и решили этого не делать». Washington Post считает, что увольнение Залужного может оказать негативное влияние на «моральный настрой» ВСУ, а также «пошатнуть уверенность западных доноров». Однако, пишет издание, попытки Вашингтона «оспорить решение Зеленского» могли быть восприняты как «чрезмерное влияние».

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

    Коментарии (8)
    3 февраля 2024, 02:48 • Новости дня
    Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

    Associated Press сообщило о согласии французских военных с версией о крушении Ил-76 в результате удара из ЗРК Patriot

    Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные согласны с тем, что российский самолет Ил-76, на котором находились украинские военнопленные, был сбит с использованием ЗРК Patriot, сообщил источник.

    Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76. Один из западных чиновников также заявил, что причиной крушения стал «ракетный удар». По его мнению, стреляли почти наверняка с территории Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в январе в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Фрагменты, изъятые с места крушения самолета, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (12)
    3 февраля 2024, 07:56 • Новости дня
    Причиной пожара на Волгоградском НПЗ стал сбитый беспилотник

    Губернатор Волгоградской области Бочаров сообщил о пожаре на НПЗ из-за сбитого беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА, в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар на Волгоградском НПЗ, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Как сообщил Бочаров, была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. Открытое горение на НПЗ ликвидировано, жертв нет, сообщает администрация Волгоградской области в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что пожар произошел на площади 300 кв. м, загорелись нефтепродукты.

    Коментарии (33)
    3 февраля 2024, 03:55 • Новости дня
    Канада обнародовала доклад 1980-х годов о въезде в страну бывших нацистов

    Оттава обнародовала доклад историка Родала об иммиграции бывших нацистов в Канаду

    Tекст: Антон Антонов

    Библиотека и архив Канады обнародовали в интернете 600-страничный доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х годов расследовал иммиграцию бывших нацистов в Канаду.

    Историк выяснил, что лоббисты добивались въезда в Канаду около 8 тыс. служивших в дивизии СС «Галичина». Перемена во взглядах в Канаде произошла в 1950-х годах – до этого эсэсовцев не пускали из-за обвинений в соучастии военным преступлениям. Позднее власти Канады решили, что те смогут примкнуть к антикоммунистическим украинским националистам, лояльным Канаде.

    В докладе Родала говорится, что правительство после Второй мировой войны принимало коллаборационистов и сторонников нацистов, передает РИА «Новости».

    Обнародованные архивные документы также свидетельствуют, что бывший премьер-министр и глава минюста Канады Пьер Эллиот Трюдо в 1967 году выступил против отзыва гражданства у канадца, осужденного советским судом за командование карательным отрядом, который нес ответственность за гибель свыше 5 тыс. евреев.

    Также сообщается, что США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны в рамках операции «Скрепка», а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете.

    В сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гуньки в парламенте.

    Коментарии (4)
    3 февраля 2024, 08:57 • Новости дня
    В Крыму назвали возможного преемника Залужного

    Крымский эксперт Смирнов: Преемником Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров

    В Крыму назвали возможного преемника Залужного
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров, через которого США «будут рулить» процессом в Киеве, заявил крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

    Смирнов считает, кандидатуру Умерова на пост главкома ВСУ могут поддержать и США, и Турция. По словам эксперта, им легче управлять, а также у него нет этнической привязки к Украине, поэтому Умерову проще будет подписать капитуляцию, передает РИА «Новости».

    Также Смирнов заявил, что именно через Умерова украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет.

    Ранее Washington Post заявила, что Киев проинформировал Белый дом о намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного, в Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили».

    Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Washington Post утверждала, что Зеленский заявил Залужному о возможности «освежить обстановку» с помощью смены командования. Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику.

    Коментарии (7)
    3 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, пострадали мирные жители

    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия обстреляла пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате пострадали несколько мирных жителей, еще десятки человек могут оставаться под завалами здания, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    В военной комендатуре ЛНР сообщили, что в результате удара ВСУ по пекарне погибли два человека, еще шесть пострадали и доставлены в больницу, передает ТАСС. Под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, предпринимаются попытки спасти пострадавших, добавил Пасечник.

    В среду в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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