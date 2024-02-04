Голосование на «Евровидение» вызвало масштабный сбой в работе госсервисов на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Возникла огромная очередь. Прошу прощения за эту ситуацию», – написал министр в своем микроблоге, передает ТАСС.

Он добавил, что украинские власти проведут подробный анализ и внедрят организационные изменения, «чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика», пообещав восстановить работу приложения в течение нескольких часов.

Федоров сообщил, что количество запросов в секунду по сравнению с прошлогодним голосованием увеличилось с 800 до 15 тыс., а пропускная способность приложения за год выросла лишь в 5 раз.

Федоров заверил, что работа приложения будет восстановлена в течение нескольких часов и пользователи вновь получат возможность голосовать.