Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины
Белый дом выступил против выделения 17,6 млдр помощи Израилю без новых средств для Украины
Администрация США выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, который предусматривает выделения финансовой помощи Израилю в размере 17,6 млрд долларов без включения в эту сумму дополнительных средств на поддержку Украины, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», – приводит сообщение Жан-Пьер ТАСС.
Она подчеркнула, что над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых «обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля» администрация работала с двухпартийной группой сенаторов на протяжении «месяцев», а республиканцы создали альтернативное предложение «ак раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта».
Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на выделение средств для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму 106 млдр долларов. Целый ряд республиканцев выступили против продлжения финансовой помощи Украине.
Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине.