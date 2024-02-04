В Конгрессе подняли вопрос о выделении 17,6 млрд долларов Израилю

Конгрессмены США разработали законопроект о выделении Израилю 17,6 млрд долларов без новой помощи Украине

Tекст: Денис Тельманов

Из этой суммы 4 млрд долларов пойдут на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» в Израиле, 1,2 млрд – на разработку лазерной системы «Железный луч», 3,5 млрд – на закупку других вооружений, передает ТАСС.

Отмечается, что еще один млдр долларов пойдет на расширение производства артиллерийских систем и боеприпасов, 4,4 млдр – на закупку боеприпасов и вооружений для США взамен переданных Израилю, 3,3 млдр – на проведение в ближневосточном регионе военных операций армией США.

Еще 200 млн долларов запланировано на обеспечение американских сил и эвакуацию американских граждан.

Ожидается, что голосование за законопроект пройдет на следующей неделе.

Ранее Администрация США запрашивала дополнительное финансирование для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели требовалось около 106 млрд долларов. Однако целый ряд республиканцев высказались против оказания Киеву финансовой помощи.