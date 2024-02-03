Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовано

Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.7 комментариев
Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.22 комментария
Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу
По его словам, груз, который значился в декларации как спортивная форма и рабочая одежда, шел транзитом через Китай в Польшу. При досмотре инспекционно-досмотровый комплекс показал, что по плотности ткани и другим параметрам там не совсем спортивная одежда, передает ТАСС.
Игнатьев рассказал, что один контейнер вскрыли и обнаружили обмундирование с символикой украинской армии.
По его словам, всего были задержаны восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, при этом баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку, поэтому после распаковки контейнера требуется пять-шесть дополнительных, чтобы запаковать все обратно.
Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.
ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными заранее
Источник ТАСС пояснил, что у ПВО есть понятие засады, когда установка перемещается в позиционный район заранее. В этой ситуации, по его данным, так и было, причем ЗРК стоял с отключенной РЛС, не выдавая себя.
Украинской стороне, по словам источника, были известны данные по эшелону, поскольку с Киевом они согласовывались.
«Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», – сообщил представитель силовых структур, добавив, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.
Накануне сообщалось, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев. Причем, по этим данным, на управлении обычно находятся именно западные специалисты, украинцев допускают только как водителей.
Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, сразу после голосования за выделение Украине 50 млрд евро один из функционеров Евросоюза заявил, что ЕС «берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины». Западу, отметил автор публикации, важно, чтобы вооруженный конфликт не заканчивался, и ему не жалко пустить Украину в расход в надеждах на то, что «случится что-то обнадеживающее».
Эксперт напомнил о недавнем случае, когда в Венгрию с Украины бежали уклонисты от военной службы. «Группу собирали примерно двое суток, пока не собрали человек шестьдесят. Потом козьими тропами проводники повели группу к венгерской границе, помогли пересечь нехитрые ограждения и указали направление к ближайшему поселку, где есть орган полиции. Там украинские мужчины различных сословий, но все призывного возраста и состояния получили бумажки о том, что они беженцы. Дальнейшая судьба их будет разной: кто-то попытается перебраться в Россию, рискуя быть развернутым в Шереметьево, кто-то осядет в Европе...» – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что бегство с Украины стало повальным явлением, и это, по мнению Ходаковского, характеризует и положение дел, и перспективы этой страны лучше всего.
«Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи», – это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут», – заключил замглавы управления Росгвардии по ДНР.
Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.
Дотком в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что уход Зеленского ожидается в ближайшие недели. По его словам, Нуланд встречалась с его преемником во время недавнего визита в Киев. «Присмотритесь к Залужному, Буданову, Порошенко», – написал Дотком, передает Ura.ru.
Ранее немецкие журналисты сообщили, что Белый дом поддержит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с Владимиром Зеленским.
Напомним, визит Нуланд в Киев связали с оценкой США ситуации в связи с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.
ЦИК: На участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 740 тыс. заявок
В Telegram-канале ЦИК сообщается, что в общей сложности по состоянию на 2 февраля подано около 900 тыс. заявлений: 740 тысяч – на участие в ДЭГ, а 160 тысяч – о голосовании по месту нахождения.
Прием заявлений продолжится до 11 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Неназванный высокопоставленный украинский источник сообщил газете The Washington Post, что в ходе того разговора Зеленский высказал мнение, что смена командования поможет «освежить обстановку». Украинцы, по мнению президента страны, устали от конфликта. Он отметил также, что помощь со стороны Запада замедлилась, передает RT.
Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику, говорится в статье.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Зеленский захотел отправить Залужного в отставку, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией.
Yle: В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат с анаболическим эффектом
Как пишет Yle, в пробе фигуристки нашли гипоксен, L-карнитин и не названный конкретно препарат с анаболическим эффектом. Отмечается, что их применение не запрещено правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA), но организация рассматривает сейчас вопрос о запрете этого анаболического препарата, передает Lenta.Ru.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года Камилу Валиеву. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила.
BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО
По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.
Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.
В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.
Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на педиатра, посмеявшегося над сыном погибшего бойца СВО
Как сообщается в Telegram-канале СКР, педиатр московской поликлиники во время приема семилетнего мальчика узнала, что ребенок тоскует по отцу, который погиб в зоне проведения спецоперации, и отреагировал на это насмешкой. При этом врач высказался в поддержку действий Украины, назвав их якобы правомерными.
В настоящее время ГСУ СК России по Москве проводит процессуальную проверку.
О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала накануне 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».
На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины». Диалог приводит «Царьград».
По информации издания, врач по имени Надежда (фамилия не уточняется) приехала в Москву с Украины.
Анастасия после этого обратилась с заявлением в полицию с просьбой проверить законность нахождения женщины в России, на предмет спонсирования ВСУ, а также призывает привлечь ее к уголовной ответственности за клевету на российские ВС.
На связь с российским лидером вышли Томская область, где начинает работу Томский областной онкологический диспансер, Республика Башкортостан и ее Республиканский центр детской онкологии и гематологии, а также Республика Саха (Якутия), где открывается новое здание Якутского республиканского онкологического диспансера, передает ТАСС.
В пятницу Путин прибыл в Тулу, где выступил на форуме «Все для победы!», пообщался с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также принял участие в других мероприятиях.
Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.
«Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.
Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.
Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.
Николенко заявил, что немецкий канал должен предоставить официальные объяснения и пригрозил последствиями для его дальнейшей работы, передает РИА «Новости».
«Искажение реальности – это не журналистика», – написал спикер украинского МИД в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он подчеркнул, что визит главы московского бюро ZDF без согласования с Киевом нарушает украинское законодательство.
Немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF указал, что восстановление Мариуполя идет полным ходом, и жители города рады приходу России.
Ранее металлургический завод имени Ильича начал производство в Мариуполе. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется.
Шойгу отметил, что ВС России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, российские войска продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю, передает канал «Звезда».
Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное: немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.
Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках
«Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.
Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.
Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.
По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.
«Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.