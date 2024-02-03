Нефтепродукты загорелись на площади 300 кв. м в Волгограде

Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье

Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, груз, который значился в декларации как спортивная форма и рабочая одежда, шел транзитом через Китай в Польшу. При досмотре инспекционно-досмотровый комплекс показал, что по плотности ткани и другим параметрам там не совсем спортивная одежда, передает ТАСС.

Игнатьев рассказал, что один контейнер вскрыли и обнаружили обмундирование с символикой украинской армии.

По его словам, всего были задержаны восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, при этом баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку, поэтому после распаковки контейнера требуется пять-шесть дополнительных, чтобы запаковать все обратно.

Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.