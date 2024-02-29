Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.7 комментариев
Грузия потребовала от ЕС отмежеваться от критикующих ее европарламентариев
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Евросоюз отмежеваться от европарламентариев, которые делают в ее адрес не соответствующие истине заявления, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Настало время, чтобы ЕС официально отмежевался от инсинуаций европарламентариев. Мы спрашиваем Евросоюз, разделяет ли он общие с нами ценности или же подчиняется узкопартийным интересам европейских депутатов», – заявил спикер высшего закондательного органа Грузии.
По его словам, наиболее ярко это отражается в заявлениях европарламентариев в поддержку осужденного на 6 лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Огромные несовпадения между иностранными покровителями бывшего президента и народа Грузии вредят нашим внешним отношениям», – подчеркнул Шалва Папуашвили.
По его словам, европарламентарии опять потребовали досрочного освобождения Саакашвили. «Авторы этих заявлений вообще не понимают негативное отношение большинства в грузинском обществе к Саакашвили и его зарубежным покровителям», – заявил он.
Спикер отметил, что в грузинском обществе задаются вопросом, как может демократический Запад продолжать поддерживать авторитарную фигуру, и это является «когнитивным диссонансом».
«Грузины на себе испытали режим Саакашвили - это массовые нарушения прав человека и свободы СМИ, террор бизнеса, элитарная коррупция и так далее», – напомнил Папуашвили, назвав трусливым поведение бывшего президента во время событий в Южной Осетии в 2008 году.
Шалва Папуашвили назвал поддерживающих Саакашвили западных политиков «друзьями бывшего президента, а не Грузии».