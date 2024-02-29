Путин объявил, что высокоскоростной ж/д маршрут Москва – Петербург пройдет через Тверь

Tекст: Ольга Иванова

Затем проложат магистрали на Урал и в Белоруссию, а также на другие востребованные направления, передает РИА «Новости».

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что России предстоит наращивать пропускную способность российских железных дорог на южном направлении с видом на задействование портовых мощностей Азовского и Черного морей.

«Будем наращивать пропускную способность железных дорог в южном направлении, что позволит активно использовать портовые мощности Азовского и Черного морей», – сказал президент.

По словам президента, до 2030 года пропускная способность восточного полигона железных дорог возрастает с 173 до 210 млн тонн в год.