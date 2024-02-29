Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
Россия к концу года решила отказаться от информации с западных метеоспутников
Росгидромет: Россия к концу 2024 года откажется от информации с западных метеоспутников
Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников, сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков.
По его словам, до определенного момента Росгидромет сотрудничал с западной системой EUMETSAT, поставлявшей достаточно большое количество оперативной информации для прогностической деятельности, но недавно информационный поток от западных спутников практически иссяк, хотя «благодаря коллегам из Роскосмоса нехватку информации удалось практически устранить, передает ТАСС.
Шумаков добавил, что к середине или к концу этого года ведомство сможет отказаться от EUMETSAT.
Ранее директор научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета» Василий Асмус призвал наращивать орбитальную группировку метеоспутников, чтобы Россия не зависела от иностранной информации в прогнозировании погоды.