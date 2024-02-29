Министр Чекунков: Развитие Арктики определяет характер и будущее России

Tекст: Ольга Никитина

Выставка «Россия», по словам министра, примечательна тем, насколько вдохновенно рассказывают гостям ее участники о многообразии, достижениях и особенностях своих регионов. «Первое и главное, что видит каждый посетитель выставки «Россия», – это любовь. Я на каждом стенде восхищаюсь, с какой любовью ребята рассказывают о своих регионах. Как, например, на экспозиции Мурманской области взахлеб рассказывают о «таблице Мурманделеева», про коренные народы Севера на Ямале, про деревянное зодчество и судостроение в Архангельской области, как хабаровчане говорят про «родину китов и самолетов» – совместить такое в одной фразе только великий русский человек может. И нам это удалось», – отметил Чекунков.

Министр напомнил, что арктическая зона России занимает 30% страны, и то, как Россия развивает Север, определяет ее характер и будущее. До 2035 года в Арктике планируется произвести товаров в рамках уже проинвестированных проектов на 111 трлн рублей. Их транспортировке поможет развитие Северного морского пути. При этом в создание и развитие данных инвестпроектов вложен 1 трлн рублей.

Обсуждая экономический профиль макрорегиона, Чекунков отметил, что добывающая отрасль вопреки стереотипам имеет очень высокий технологический и экономический потенциал. Стратегически важными остаются вопросы создания новых рабочих мест и поиск перспективных направлений для инвестиций полученной прибыли. «России нужно не стесняться своих недр, а гордиться ими», – считает Чекунков.

Развивая тему гордости и технологического суверенитета, министр перечислил ряд достижений, связанных с Дальним Востоком. В их числе, например, космодром Восточный, первая в мире плавучая АЭС в Певеке и строительство еще четырех станций, ААК «Прогресс» в Приморском крае, заводы ОАК в Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэнский авиационный завод и другие. Крупнейшие научные достижения советского времени, по мнению Алексея Чекункова, создавали «гении на плечах гигантов». Сегодня стране требуется стратегическое развитие, рассчитанное на поколения, необходима массовая подготовка специалистов инженерных специальностей. Благодаря поддержке президента России формируется высшая школа. На фоне разрыва отношений с Западом у России появилась возможность сделать научный рывок вне догматических ограничений, и Дальний Восток вместе с Арктикой имеют в этом ключе большие перспективы.

«Российский ученый XXI века – это ученый, близкий к природе, независимый, больше смотрит на Азию, чем на Европу или Америку», – сказал Чекунков.

В завершение программы эксперт рассказал о том, что город Спутник рядом с Владивостоком уже запроектирован, и в этом году начнется его строительство. Это, по словам министра, создаст комфортную среду для жителей Владивостока, разгрузит краевой центр и откроет возможности для всех жителей России, которым хочется иметь жилье на берегу океана. Также Чекунков отметил, что в этом году Дальний Восток может достичь уровня 10 трлн рублей привлеченных инвестиций в приоритетные отрасли. Первоначально добиться этого показателя планировалось к 2030 году.

Программа «Россия» в деталях с Евгенией Стуловой» выходит еженедельно по средам. В прямом эфире эксперт вместе с известными политологами, социологами, общественными деятелями обсуждают основные события, происходящие на выставке «Россия» и в общественно-политической жизни страны.

Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ находится на втором этаже павильона 75 ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.

