Иммунолог предупредил об эволюции коронавируса

Иммунолог Крючков предупредил об эволюции коронавируса и назвал способы защиты

Tекст: Александра Юдина

По его словам, эволюция коронавируса привела к появлению еще более заразных вариантов, чем раньше. В данный момент в мире «сборная солянка разных подлиний омикрон-штамма», которые заметно более заразны, чем исходная генерация, передает радио Sputnik.

Крючков отметил, что спад заболеваемости начнется в марте и будет не очень выраженным, а продлится вплоть до мая, до этого времени важно помнить о мерах профилактики: как можно реже посещать общественные места и транспорт при наличии там большого количества людей, обрабатывать руки и носить маску.

Кроме того, иммунолог посоветовал после возвращения из командировок или путешествий какое-то время не встречаться с пожилыми родственниками.

В заключение Крючков добавил, что при наличии любых симптомов COVID-19 желательно не посещать общественные места, не контактировать с коллегами и обращаться за медпомощью, чтобы получить эффективное лечение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ковид перестал быть злым и агрессивным.