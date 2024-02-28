По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.0 комментариев
Иммунолог предупредил об эволюции коронавируса
Иммунолог Крючков предупредил об эволюции коронавируса и назвал способы защиты
В России наблюдается пик распространения COVID-19, людям рекомендуется принимать меры предосторожности, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
По его словам, эволюция коронавируса привела к появлению еще более заразных вариантов, чем раньше. В данный момент в мире «сборная солянка разных подлиний омикрон-штамма», которые заметно более заразны, чем исходная генерация, передает радио Sputnik.
Крючков отметил, что спад заболеваемости начнется в марте и будет не очень выраженным, а продлится вплоть до мая, до этого времени важно помнить о мерах профилактики: как можно реже посещать общественные места и транспорт при наличии там большого количества людей, обрабатывать руки и носить маску.
Кроме того, иммунолог посоветовал после возвращения из командировок или путешествий какое-то время не встречаться с пожилыми родственниками.
В заключение Крючков добавил, что при наличии любых симптомов COVID-19 желательно не посещать общественные места, не контактировать с коллегами и обращаться за медпомощью, чтобы получить эффективное лечение.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ковид перестал быть злым и агрессивным.