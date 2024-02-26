FinExpertiza: Продажи крепкого алкоголя достигли семилетнего максимума

Tекст: Ольга Никитина

Такие выводы авторы исследования сделали на основе данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Крепкий алкоголь включает водку, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%. Именно их продажи за прошлый год выросли с 7 до 7,2 литра на душу населения в год. В 2023 сохранилась восходящая динамика продаж после резкого скачка в 2022 году (на 7,3%), передает ТАСС замечания авторов исследования.

В структуре продаж крепкого алкоголя свыше двух третей занимает водка, потребление которой, однако, несколько снизилось – на 0,2%, до 5,3 литра на человека. Продажи коньяка, наоборот, выросли – на 10%, до 1 литра на человека.

Розничные продажи винодельческой продукции в 2023 году увеличились на 2,3%, до 5,9 литра на человека в год. Предыдущие три года здесь наблюдался спад. Продажи, тем не менее, так и не вернулись на пандемийный и допандемийный уровни.

Самым популярным алкогольным напитком у россиян остается пиво. Такой продукции продается примерно в 3,5 раза больше, чем всех прочих видов спиртного. В 2023 году с магазинных прилавков, в ресторанах и барах было отпущено и разлито по 53,3 литра пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на душу населения – на 2,6% больше по сравнению с 2022 годом.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитках в «наливайках».