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Путин дал регионам право запрещать «наливайки»
Президент Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитках в «наливайках».
Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, власти регионов могут ввести требования о розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, передает ТАСС.
Кроме того, регионы смогут устанавливать ограничение времени розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, за исключением ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее субъекты могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
В качестве дополнительной защиты граждан от некачественного алкоголя не допускается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством России или техрегламентом. Также запрещается использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.
Также вводятся нормы по продлению переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя и розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания для Донбасса и Новороссии. Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели из этих регионов не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), до 1 января 2025 года.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.