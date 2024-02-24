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    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    41 комментарий
    24 февраля 2024, 15:40 • Новости дня

    В Европе поддержали идею Шольца создать «защитный зонт»

    Шольц заявил, что создание европейской системы ПВО поддержала 21 страна

    Tекст: Вера Басилая

    К немецкой инициативе о создании общеевропейской системы противовоздушной обороны присоединились более 20 стран, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц заявил, что вместе с соседними странами Германия  создаст «европейский защитный зонт, чтобы отражать атаки с воздуха», передает радио Sputnik.

    Он считает, что Европа нуждается в работоспособной оборонной промышленности, поэтому нужна совместная работа.

    Ранее Шольц на Мюнхенской конференции заявил, что Европа должна больше инвестировать в свою безопасность вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.

    Напомним, Deuche Welle сообщала, что в 2022 году Германия и несколько союзников подписали в Брюсселе декларацию о намерениях по созданию противовоздушного щита European Sky Shield.

    23 февраля 2024, 15:05 • Новости дня
    Россия ответила на новые санкции ЕС

    МИД объявил об ответных мерах на 13-й пакет санкций ЕС

    Россия ответила на новые санкции ЕС
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия приняла ответные меры на 13-й пакет санкций Евросоюза, в частности, расширен черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну, сообщила пресс-служба МИД.

    В ведомстве назвали новые санкции незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.

    В ответ на действия ЕС Россия существенно расширила список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, говорится на сайте МИД.

    Также в черный список внесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые систематически допускают агрессивные высказывания в адрес России.

    В ведомстве подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны Запада будут получать своевременный и адекватный ответ.

    Министерство указало, что попытки Евросоюза давить на Москву с помощью односторонних ограничительных мер бесплодны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН.

    Напомним, ЕС в рамках нового пакета санкции против России ограничил поставки деталей для беспилотников.

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    24 февраля 2024, 09:44 • Новости дня
    В Германии предложили изменить написание Киева

    В МИД Германии изменил транслитерацию столицы Украины с Kiew на Kyjiw

    В Германии предложили изменить написание Киева

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw, сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы, передает РИА «Новости».

    Как отметили в германском ведомстве, это будет касаться веб-сайтов и вывесок посольства.

    Напомним, в 2019 году совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.

    В Росреестре заявляли, что решение США о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.

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    22 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    В Бундестаге проголосовали против передачи ракет Taurus Украине

    В Бундестаге проголосовали против резолюции с требованием поставить Украине ракеты Taurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германский Бундестаг проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который требовал поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Резолюцию поддержали 182 депутата, а против выступили – 480 при пяти воздержавшихся. Отмечается, что в документе прописан призыв к правительству ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой», ужесточив в отношении Москвы санкционный режим, передает ТАСС.

    В резолюции также говорится, что власти ФРГ должны поддержать Украину «незамедлительными поставками имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами», а кроме того взять на себя лидерство в Европе в этом вопросе.

    Ранее вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». Она призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus.

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    22 февраля 2024, 06:22 • Новости дня
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    Орбан выступил на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и ее партнеров – христианских демократов, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан не думает, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. При этом «нагрузка на Европу» будет увеличиваться, поскольку поддержка Киева со стороны США снизится. Орбан считает, что «поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену».

    Он указал, что «фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины». Орбан рассчитывает, что правые партии смогут одержать победу на выборах в Европарламент. По его словам, эти выборы, а также «президентские выборы в США могут наконец принести мир в Европу». Орбан практически открыто желает победы в США бывшему президенту Дональду Трампу.

    Напомним, Орбан заявил, что Евросоюз не может дать Украине достаточное количество денег и оружия для победы в конфликте. Орбан считает, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

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    23 февраля 2024, 13:23 • Новости дня
    Евросоюз ввел ограничения на поставки в Россию деталей для беспилотников

    Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

    Евросоюз ввел ограничения на поставки в Россию деталей для беспилотников
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в частности введены экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для беспилотников и электротрансформаторов, сообщил Совет ЕС.

    В документе отмечается, что эти компоненты могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, а также укреплению промышленного потенциала страны.

    Всего новые санкции введены против 106 физических и 88 юридических лиц, передает ТАСС.

    В заявлении говорится, что в санкционный список входят уже более двух тысяч человек и компаний.

    Рестрикции введены также в отношении 27 российских компаний и семи других стран (Индия, Китай, Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция), которые якобы поддерживают оборонную промышленность.

    На эти компании будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что новый пакет санкций против России будет направлен против обхода ограничений с использованием третьих стран.

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    23 февраля 2024, 17:53 • Новости дня
    Жога ответил шуткой на санкции ЕС

    Спикер парламента ДНР Жога ответил шуткой про пакет с пакетами на санкции ЕС

    Жога ответил шуткой на санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, попавший в санкционный список Евросоюза, прокомментировал эту новость шуткой про пакет с пакетами.

    Жога назвал 13-й пакет санкций ЕС, куда он был внесен вместе со многими достойными людьми, «чертовой дюжиной коллективного Запада».

    «Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» – написал спикер парламента ДНР в своем Telegram-канале.

    Ранее Жога был внесен в очередной пакет санкций за то, что якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины». Ему и другим внесенным в список запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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    23 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    В Берлине призвали создать «мост» дружбы между Россией и Германией

    Немецкие офицеры призвали создать «мост» дружбы между Россией и Германией

    В Берлине призвали создать «мост» дружбы между Россией и Германией
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Представители «Офицеров России» и офицеры ГДР в Берлине почтили память погибших советских воинов в берлинском парке Тиргартен и решили организовать «мост» дружбы между народами Германии и России, сообщили в организации.

    Представители общероссийской организации «Офицеры России» в Германии и немецкие офицеры возложили венки у мемориала погибшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, где упокоены более трех тысяч солдат и офицеров Красной армии, передает РИА «Новости».

    На мероприятии присутствовали более 100 человек, с поздравлением к российским военнослужащим обратились офицеры Национальной народной армии ГДР.

    Один из них заявил, что необходимо построить здесь мост за мир, за дружбу между народами Германии и Российской Федерации.

    В свою очередь представители «Офицеров России» отметили, что офицеры бывшей армии ГДР, несмотря на сложную политическую ситуацию, остаются верными боевыми товарищами, преданными долгу, братьями по классу, братьями по оружию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему особые отношения России и Германии не закончатся никогда.

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    24 февраля 2024, 11:19 • Новости дня
    Bloomberg: Восточная Европа перестала доверять Западной

    Bloomberg: Европа разделилась на Запад и Восток из-за вопроса помощи Украине

    Bloomberg: Восточная Европа перестала доверять Западной
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Восточной Европы перестали доверять странам Западной в связи с тем, что те отказываются прислушиваться к нуждам Киева якобы из-за угрозы со стороны России, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, в Европе назрел «более глубокий раскол» из-за вопроса пополнения запасов артиллерийских снарядов для Киева, передает РИА «Новости».

    При этом страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она «не прислушивается» к просьбам Украины.

    Кроме того, по данным Bloomberg, в дипломатических кругах присутствует такое настроение, что в случае победы России в конфликте с Украиной, страны Восточной Европы «не простят» Западную.

    Как отметил анонимный европейский чиновник, правительства западных стран в данный момент не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять.

    Другие анонимные источники заверяют, что некоторые восточные страны, которые годами поднимали тревогу по поводу якобы «угрозы от России», еще больше обеспокоены тем, что более богатые западные государства недостаточно тратят из своих военных запасов.

    Агентство заключает, что среди лидеров стран Восточной Европы растет разочарование в связи с тем, что Запад «не осознает срочности оказания помощи Киеву».

    Ранее премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кроо заявил, что ситуация на поле боя складывается для Киева неблагоприятно, Украине необходима дальнейшая поддержка Евросоюза.

    Тем временем в Германии проголосовали против передачи ракет Taurus Украине, несмотря на то, что вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения».

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    22 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Посол России предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»

    Посол России в Италии предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»

    Посол России предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В западном медийном пространстве «создается атмосфера предвоенного психоза» из-за якобы «агрессивных намерений» России в отношении стран Евросоюза, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в статье в газете La Repubblica.

    Дипломат указал, что  в последнее время западные политики и ведущие СМИ утверждают о якобы неизбежности либо высокой вероятности вооруженного столкновения между Россией и НАТО уже через несколько лет. По его словам, вброшенные в медиа «секретные планы» НАТО на случай войны с Россией, создают атмосферу предвоенного психоза, передает ТАСС.

    Он также отметил, что на Западе для предъявления обвинения и усиления враждебности в отношении российских властей используют смерть Алексея Навального (признан экстремистом и террористом).

    Парамонов напомнил, что за всю свою историю Россия всегда лишь отвечала на ранее совершенные акты агрессии, никогда не занималась экспансией, в отличие от регулярных настырных попыток ослабить Россию, которые западные страны предпринимают регулярно раз в столетие начиная с польско-литовской оккупации XVII века до вероломного нападения гитлеровской Германии.

    Посол считает, что «экспансионистские цели» видны в попытке Запада нанести России «стратегическое» поражение при помощи «своего гибридного оружия» – Украины.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители американской правящей элиты вне зависимости от партийной принадлежности считают Россию противником и угрозой.

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    22 февраля 2024, 00:22 • Новости дня
    Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности

    Лавров подчеркнул разрушение архитектуры стратегической безопасности в Европе и договоренностей России и США

    Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как архитектура стратегической безопасности в Европе, так и договоренности России с США о сдерживании военных рисков оказались почти полностью разрушены, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на пленарном заседании совета министров иностранных дел G20 заявил, что объединение усилий позволяет миру «меняться к лучшему». XX век оказался «важной вехой в избавлении человечества от оков колониализма», сказал министр. Казалось, заявил он, что были побеждены «экономический бандитизм, эксплуатация чужого труда и чужих богатств», передает РИА «Новости».

    «Переход к разрядке в период холодной войны позволил СССР и США заложить фундамент сдерживания военных рисков, выстраивания надежной архитектуры стратегической безопасности, прежде всего в Европе», – сказал он.

    Лавров выразил сожаления в связи с тем, что достигнутое «практически полностью разрушено», а Запад «вынашивает уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности». Министр осудил «экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию», а также «зеленые» барьеры и «зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций».

    «Донорские обязательства» Лавров считает «эфемерной приманкой», указывая, что обещанный уровень в 0,7% ВВП для развитых стран существует только «на бумаге», как и «вливания на нужды устойчивого развития и климата», о которых говорил Запад. Обещанное было «принесено в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

    Министр указал, что «разрываются цепочки поставок энергоресурсов и продовольствия», это «провоцирует голод, нищету и неравенство». Он призвал G20 привлечь к полноправному участию в работе группы крупные интеграционные объединения Глобального Юга.

    Лавров предложил G20 заявить об отказе использовать «экономику как оружия» и о недопустимости рассматривать «войны как инвестиции». Он призвал глобальные банки и фонды «финансировать не милитаристские цели и агрессивные режимы, а нуждающиеся страны в интересах устойчивого развития». Как подчеркнул Лавров, «поиск путей урегулирования конфликтов» должен осуществляться «через инклюзивную дипломатию при уважении центральной роли Совета Безопасности ООН, а не через закрытые форматы и формулы, основанные на ультиматумах».

    Напомним, Лавров призвал страны мира осознать ценность нейтралитета. Министр подчеркнул, что Россия ценит нейтральную позицию мирового большинства, призывающего к урегулированию украинского кризиса.

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    22 февраля 2024, 19:41 • Новости дня
    В Бундестаге поддержали передачу Киеву дальнобойного оружия

    Бундестаг поддержал резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии – СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия – СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.

    Отмечается, что за это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против – 284, еще двое парламентариев воздержались, передает ТАСС.

    В документе говорится о том, что долгосрочная военная поддержка Украины «включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов», чтобы она «могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу» российских сил. Крылатые ракеты Taurus в документе прямо не упоминаются.

    Ранее германский Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

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    23 февраля 2024, 17:39 • Новости дня
    Евросоюз внес в список санкций военных и глав оборонных предприятий России
    Евросоюз внес в список санкций военных и глав оборонных предприятий России
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, а также члены администрации Херсонской области попали в 13-й санкционный список Евросоюза, следует из публикации в «Официальном журнале ЕС».

    В документе утверждается, что исполняя свои должностные обязанности, вице-адмирал Романов якобы «подрывает целостность, суверенность и независимость Украины», передает ТАСС.

    Также ЕС также решил ввести ограничения против заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Аркадия Романова.

    Кроме того, под санкции попали председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан.

    ЕС также ввел ограничения против врио министра здравоохранения области Артыша Сата, министра образования Алексея Галченкова и министра информационной политики Херсонской области Евгения Брыкова.

    Также в 13-й пакет санкций ЕС включены генеральные директора Вятского машиностроительного предприятия «Авитек» Александр Иванов, «МГ-Флот» Владимир Бобров, Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники Владимир Зайцев, судоходной компании АЗИА Владимир Шастин, Ульяновского механического завода Сергей Чурин, «ПСВ Технологии» Сергей Петров, Московского научно-исследовательского института «Агат» Михаил Иванчихин, «Оборонлогистики» Михаил Лукьянов, «Совфрахта» Надежда Решетнева, «Марин транс шиппинг» Николай Панков.

    Руководителей оборонных предприятий «обвинили» в разработке вооружений или оказании логистической и иной поддержки Минобороны, также утверждается об их ответственности в дестабилизации Украины и «аннексии Крыма».

    Ранее в 13-й пакет санкций Евросоюза против России впервые включены компании из Гонконга. Также рестрикции введены против трех компаний материкового Китая.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании получили новые возможности из-за введенных западных санкций, они «не жадничают» и вкладываются в свое развитие.

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    21 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушков заявил, что Западу все труднее продолжать финансировать Украину

    Пушков указал на отказ Канады расширять производство снарядов для ВСУ и проблемы Франции и США с финансированием Киева

    Пушков заявил, что Западу все труднее продолжать финансировать Украину
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

    Пушков в Telegram заявил о наметившейся тенденции: Канада считает «экономически нецелесообразным» расширять производство 155-мм боеприпасов для Украины, Франция испытывает проблемы с бюджетом – ей не хватает 3 млрд для поставок Киеву оружия, в США в Конгрессе уже три месяца блокируют 60 млрд помощи Киеву.

    По его словам, Западу все труднее продолжать финансово поддерживать Украину при отсутствии успехов на фронте. «Есть, конечно, воинственные заявления нового президента Финляндии и куда более серьезные намерения Германии, военная и разведывательная активность Британии. Однако истончение поддержки со стороны Запада становится все заметнее», – заявил Пушков. Он уверен, что «судьба западной поддержки будет решаться в США», поскольку Европа «гигантские запросы» Киева «не осилит».

    Как заявил Пушков, одержать «быструю победу» над Россией не удалось, теперь у Запада возникают «другие приоритеты», требующие финансирования. Пушков также отметил, что помощь Украине для Запада – «вопрос престижа и геополитики», а не национальной безопасности. Так, Норвегия признала, что не ощущает непосредственной угрозы от России. Подобную оценку дают в Будапеште, Братиславе, Риме, Вене и многих других европейских столицах. Россию не считают угрозой своей безопасности в большинстве стран ЕС, включая Германию.

    «А там, где кричат о прямой угрозе со стороны Москвы, делают это не потому, что ждут нападения, а по сумме других причин. Но, поскольку угрозы на деле нет, политика широкой поддержки Украины в перспективе будет вытесняться другими приоритетами», – заявил Пушков.

    Напомним, в США даже эффективный лоббист Киева и старый противник Москвы Линдси Грэм стал требовать помогать ВСУ только под залог природных ресурсов Украины. Американские СМИ сообщают, что план западных союзников Киева сейчас заключается в том, чтобы «просто не дать украинской армии развалиться».

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    21 февраля 2024, 16:19 • Новости дня
    МИД: Мюнхенская конференция указала на упавший оптимизм Запада по Украине

    Спикер МИД Захарова: Мюнхенская конференция указала на упавший оптимизм Запада по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Унылая атмосфера Мюнхенской конференции по безопасности показала, что от оптимизма Запада по Украине не осталось и следа, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая свелась к обсуждению ситуации на Украине, перешла к крайне унылой риторике, передает ТАСС.

    «От былого оптимизма западников не осталось и следа», – заметила Захарова. Также дипломат отметила, что госпереворот в 2014 году на Украине не приблизил страну к демократии и прогрессу. Более того, государство и ее граждане были «поставлены на край пропасти».

    «Совершив госпереворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик», – подчеркнула представитель МИД.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский из Мюнхена провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после угроз Вашингтону. Также в Мюнхене Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Он заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если не выделят помощь Киеву.


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    24 февраля 2024, 10:36 • Новости дня
    Бербок заявила, что Запад не удерживал Украину от переговоров

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Германии Анналена Бербок газете Bild заявила, что Запад не препятствует переговорам Украины с Россией, а западные страны уже два года «неустанно работают» над миром.

    По ее словам, те, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играют на руку президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    «Потому что это что ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров», – утверждает она.

    Министр, говоря о переговорах в Стамбуле, заявила, что «нет такого человека на Украине, который бы не хотел, чтобы эта война закончилась».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Киев упустил возможности заключить мир с Россией.

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    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

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    Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу

    Армения решила «заморозить» участие в ОДКБ. Об этом премьер республики Никол Пашинян заявил в интервью французским СМИ. Между тем эксперты отмечают, что такая процедура уставом организации в принципе не предусмотрена, а площадка для озвучивания решения выбрана не случайно. Какие цели преследует Ереван и как Москве на это реагировать? Подробности

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    Новое оружие дает России выход из позиционного тупика в ходе спецоперации

    24 февраля исполнилось два года с момента начала российской спецоперации на Украине. Судя по текущему ходу боевых действий, в частности, при освобождении Авдеевки, Россия начинает массовое применение вида оружия, которое может сыграть решающую роль для нашей победы. Каким образом – и о чем именно идет речь? Подробности

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    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию

    Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. При этом ранее в гонке за пост фигурировала премьер Эстонии Кая Каллас. По мнению экспертов, теперь итоговый расклад в альянсе становится очевидным. Что заставило США остановить свой выбор именно на Рютте и как к его кандидатуре следует относиться России? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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