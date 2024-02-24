Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности

Лавров подчеркнул разрушение архитектуры стратегической безопасности в Европе и договоренностей России и США

Tекст: Антон Антонов

Лавров на пленарном заседании совета министров иностранных дел G20 заявил, что объединение усилий позволяет миру «меняться к лучшему». XX век оказался «важной вехой в избавлении человечества от оков колониализма», сказал министр. Казалось, заявил он, что были побеждены «экономический бандитизм, эксплуатация чужого труда и чужих богатств», передает РИА «Новости».

«Переход к разрядке в период холодной войны позволил СССР и США заложить фундамент сдерживания военных рисков, выстраивания надежной архитектуры стратегической безопасности, прежде всего в Европе», – сказал он.

Лавров выразил сожаления в связи с тем, что достигнутое «практически полностью разрушено», а Запад «вынашивает уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности». Министр осудил «экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию», а также «зеленые» барьеры и «зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций».

«Донорские обязательства» Лавров считает «эфемерной приманкой», указывая, что обещанный уровень в 0,7% ВВП для развитых стран существует только «на бумаге», как и «вливания на нужды устойчивого развития и климата», о которых говорил Запад. Обещанное было «принесено в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

Министр указал, что «разрываются цепочки поставок энергоресурсов и продовольствия», это «провоцирует голод, нищету и неравенство». Он призвал G20 привлечь к полноправному участию в работе группы крупные интеграционные объединения Глобального Юга.

Лавров предложил G20 заявить об отказе использовать «экономику как оружия» и о недопустимости рассматривать «войны как инвестиции». Он призвал глобальные банки и фонды «финансировать не милитаристские цели и агрессивные режимы, а нуждающиеся страны в интересах устойчивого развития». Как подчеркнул Лавров, «поиск путей урегулирования конфликтов» должен осуществляться «через инклюзивную дипломатию при уважении центральной роли Совета Безопасности ООН, а не через закрытые форматы и формулы, основанные на ультиматумах».

Напомним, Лавров призвал страны мира осознать ценность нейтралитета. Министр подчеркнул, что Россия ценит нейтральную позицию мирового большинства, призывающего к урегулированию украинского кризиса.