Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
Если победу в конфликте на Украине одержит президент России Владимир Путин, ЕС столкнется с серьезными проблемами, считает канцлер Германии Олаф Шольц, об этом он написал в соцсети X.
Он написал, что в случае успеха России, последствия для ЕС будут «гораздо более дорогостоящими», чем текущая помощь Киеву, передает РИА «Новости».
В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными.
Ранее сообщалось, что за неделю Германия поставила ВСУ 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.