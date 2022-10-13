Пятнадцать стран Европы начали создание собственной системы ПВО «Sky Shield»

Германия и 14 других стран НАТО запустили проект по созданию европейской системы ПРО. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и 14 ее коллег в четверг, 13 октября, подписали в Брюсселе декларацию о намерениях по созданию противовоздушного щита European Sky Shield, сообщили СМИ.

По словам Ламбрехт, проект создается в целях закрытия брешей в ПРО, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов). Проект планирует объединить различные системы ПВО, предназначенные для уничтожения крылатых и баллистических ракет и боевых беспилотников. Среди подобных систем называется немецкая Iris-T, одну из которых Германия передала Украине. Сам бундесвер пока не принял эти системы на вооружение.

По словам Ламбрехт, необходимо быстро раздобыть системы IRIS-T SLM, Patriot и еще более совершенные. В качестве системы для перехвата ракет в Европе изучают американо-израильскую Arrow 3.

Совместную декларацию о намерениях подписали Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения. К проекту намерена присоединиться и Эстония.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM.

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