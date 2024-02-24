Германский политик предложила заморозить конфликт на Украине по линии фронта

Tекст: Кристина Цыцура

По ее словам, необходимо согласовать прекращение огня и заморозить конфликт по нынешней линии фронта, а дальше провести переговоры по поводу того, что произойдет на территориях, перешедших под контроль России, передает РИА «Новости».

Вагенкнехт указала, что в более долгосрочной перспективе можно было бы решить вопрос о принадлежности территорий.

Также политик указала, что если на Украине находились бы ракеты НАТО, то это стало бы явным нарушением интересов безопасности России.