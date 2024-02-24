СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Германский политик предложила заморозить конфликт на Украине по линии фронта
Германский политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка оружия Киеву проблем не решит, необходимы дипломатические усилия, заявила она в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По ее словам, необходимо согласовать прекращение огня и заморозить конфликт по нынешней линии фронта, а дальше провести переговоры по поводу того, что произойдет на территориях, перешедших под контроль России, передает РИА «Новости».
Вагенкнехт указала, что в более долгосрочной перспективе можно было бы решить вопрос о принадлежности территорий.
Также политик указала, что если на Украине находились бы ракеты НАТО, то это стало бы явным нарушением интересов безопасности России.