Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В заявлении посольства, в частности, сказано, что «Украина победит по поле боя, если у нее будет достаточно оружия».

«Призываем помогать Украине оружием, помощью и адвокатированием действий, все усилия важны», – также отмечено в заявлении.

Примечательно, что вскоре после начала СВО президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии именно потому, что та не стала открывать «второй фронт».

Грузия, со своей стороны, заявила в субботу о «сильной политической и гуманитарной поддержке» Украины. Об этом сказано в специальном обращении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Желаю дружественному народу Украины мира, суверенитета и территориальной целостности», – заявил глава правительства Грузии, осудивший действия России.

Президент Саломе Зурабишвили в социальных сетях подчеркнула, что «Россия не смогла сломить Украину».

«Успех и победа будут за Украиной!», – написала Зурабишвили.

Грузия поддержала более 600 международных документов в пользу Украины, направила значительную гуманитарную помощь и приняла около тридцати тысяч беженцев, однако Киев открыто требует от Тбилиси вступить в военные действия.

Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но, руководствуясь своими национальными интересами, не вводила двусторонние рестрикции против Москвы.