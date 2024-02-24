СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Посольство Украины в Грузии попросило оружие для борьбы с Россией
Посольство Украины в Грузии в субботу в связи со второй годовщиной начала СВО призвало помогать Украине «оружием и адвокатированием», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении посольства, в частности, сказано, что «Украина победит по поле боя, если у нее будет достаточно оружия».
«Призываем помогать Украине оружием, помощью и адвокатированием действий, все усилия важны», – также отмечено в заявлении.
Примечательно, что вскоре после начала СВО президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии именно потому, что та не стала открывать «второй фронт».
Грузия, со своей стороны, заявила в субботу о «сильной политической и гуманитарной поддержке» Украины. Об этом сказано в специальном обращении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
«Желаю дружественному народу Украины мира, суверенитета и территориальной целостности», – заявил глава правительства Грузии, осудивший действия России.
Президент Саломе Зурабишвили в социальных сетях подчеркнула, что «Россия не смогла сломить Украину».
«Успех и победа будут за Украиной!», – написала Зурабишвили.
Грузия поддержала более 600 международных документов в пользу Украины, направила значительную гуманитарную помощь и приняла около тридцати тысяч беженцев, однако Киев открыто требует от Тбилиси вступить в военные действия.
Грузия участвует во всех международных санкциях против России, но, руководствуясь своими национальными интересами, не вводила двусторонние рестрикции против Москвы.