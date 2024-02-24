В МИД сочли бессмысленным контакт с США по вопросу о ядерном оружии в космосе

Замглавы МИД Рябков назвал бессмысленным контакт с США по угрозе размещения ядерного оружия в космосе

Tекст: Кристина Цыцура

«Причина понятна – абсурдность американских обвинений нас в намерении якобы развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе», – передает ТАСС его слова.

Он указал на заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет намерений размещать ядерное оружие в космосе.

Появление такого оружия в космосе технически нецелесообразно, добавил Рябков. Также представитель МИД указал на то, что «здравомыслящие представители международного сообщества» понимают, что заявления США ничем не обоснованы.

Рябков сообщил, что Москвы не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, который устанавливает принципы освоения космического пространства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие.

