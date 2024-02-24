Минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота»

Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна

Политолог Бордачев: Заявления премьера Армении является политическими, а не юридическими

Tекст: Алёна Задорожная

«Начать стоит с того, что в уставе ОДКБ не предусмотрена процедура «заморозки» участия. Там есть возможность выхода и вывода другими странами государства из объединения. Таким образом, заявление премьер-министра Армении является риторическим приемом», – объяснил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«На деле же Пашинян охарактеризовал фактические отношения между Ереваном и совместными органами ОДКБ – неучастие республики в этой работе. Речь идет о политическом, а не юридическом заявлении», – добавил он.

«Очевидно, что премьер посчитал уместным выступить в таком ключе, чтобы отправить определенные сигналы – выразить в очередной раз свое недовольство России и оказать Западу дружественный жест. При этом я не думаю, что Пашинян настолько продвинулся в своих размышлениях, что всерьез рассчитывает на какую-то действенную помощь со стороны Франции или США в области безопасности», – указал политолог.

«И в этом контексте будет любопытно посмотреть на реакцию Баку. Потому что Азербайджан оказывает военное давление на Армению. И Ереван этому давлению полностью поддается, абсолютно потеряв способность хоть сколько-нибудь самостоятельно обороняться», – обращает внимание спикер.

«Что касается России, я убежден, что Москва находится в постоянном контакте с правительством Армении, идет какой-то диалог. И делать какие-то резкие движения в этом плане, вероятно, не стоит», – заключил Бордачев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ, сообщает France24. Комментируя возможность закрытия российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что сейчас «речь об этом не идет».

При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Там также предположили, что речь идет о потенциальном неучастии Армении в мероприятиях ОДКБ.



Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Звезде» также указал на то, что республика не уведомляла стран-участниц о своих намерениях. «Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений», – сказал он.

Напомним, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин указывал, что Пашинян «потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах».

Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием на разных площадках, отношением».