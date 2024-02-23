Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Зеленский снялся в сериале Netflix
Зеленский появился в документальном сериале Netflix
Украинский президент Владимир Зеленский попал в трейлер документального сериала «Переломный момент: бомба и холодная война».
В сериал включены кадры с Украины после начала событий спецоперации, в нем также задействованы семь действующих или бывших мировых лидеров, передает «Царьград».
Отмечается, что сериал рассказывает об истории холодной войны, о распаде СССР, о создании ядерного оружия и о последних событиях, связанных с Украиной и ростом популярности президента России Владимира Путина.
В фильме также поучаствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс и экс- госсекретарь США Кондолиза Райс.