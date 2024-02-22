Турецкие экспортеры попросили разрешить проводить операции с Россией в обход банков

Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству

Tекст: Ольга Никитина

Володин в своем Telegram-канале отметил, что денонсация соглашения, которое было заключено в советский период и действовало 68 лет, – в российской практике редкий случай. Он напомнил, что этот договор позволял британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море: в территориальных водах СССР, а затем России. Взаимен наша страна ничего не получала, отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Никита Хрущев, принимая такое решение в 1956 году, руководствовался точно не национальными интересами.

Он отметил, что для британцев рыбные блюда являются любимыми, а блюда из трески и пикши – это 40% их «рыбного меню».

«Вместе с этим объявляют нам почти 2 тыс. санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России. Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, – можем», – подчеркнул Володин.

Он напомнил, что расторгнуть договор предложил президент Владимир Путин. И депутаты единогласно поддержали российского лидера.

«Политика – это поступки и решения. С Горбачевым – потеряли страну, а с Путиным – ее обрели: Крым вернулся в Россию; защитили наших братьев в Донбассе и Новороссии, а сегодня возвратили природные богатства», – подчеркнул Володин.

Теперь российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан.

«А англичанам надо учить пословицы: русские долго запрягают, но быстро ездят», – заключил Володин.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия лишает Британию национального символа.