Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Турецкие экспортеры попросили разрешить проводить операции с Россией в обход банков
Турецкие экспортеры попросили разрешить им проводить операции с Россией в обход банков
Турецкие экспортеры обратились к властям страны с просьбой сделать исключение и облегчить способ расчетов с поставщиками товаров из России, пишет газета Ekonomim.
Поставщики попросили сделать исключения для расчетов с Россией и внести ее в список стран, в расчет с которыми не требуется проводить деньги через банк, передает «Ведомости» со ссылкой на сообщение.
Ранее ряд турецких банков отказались от зачисления платежей из России, это связано с опасением вторичных санкций США.