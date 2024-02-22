Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
МИД Гвинеи вызвал российского посла в связи с рекомендацией соотечественникам
Guinee 360: МИД Гвинеи вызвал российского посла в связи с публикацией рекомендации россиянам
Посол России в Гвинее вызван в МИД страны в связи с публикацией российским посольством обращенной к гражданам РФ рекомендации соблюдать особую бдительность на фоне указа президента на переходный период Мамади Думбуя о роспуске правительства, сообщил гвинейский новостной портал Guinee 360.
Российский дипломат уточнил, что рекомендация адресована гражданам России, которые находятся на территории Гвинеи. Документ был опубликован только на русском языке, однако потом в Сети появились ее ложные переводы, передает ТАСС.
По словам генерального секретаря МИД Кабеле Сумы, разъяснения главы российского дипведомства были приняты гвинейской стороной.
Напомним, президент Гвинеи на переходный период Мамади Думбуя распустил правительство.