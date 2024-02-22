МИД Гвинеи вызвал российского посла в связи с рекомендацией соотечественникам

В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США

Депутат Госдумы Чемерис допустила денонсацию соглашения между СССР и США о разграничении Берингова пролива

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Чемерис на заседании Госдумы, речь идет о документе, который был заключен в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером, передает «Московский комсомолец».

Отмечается, что в договоре были прописаны сферы экономических интересов двух стран и площадь континентального шельфа для каждой из сторон в проливе.

Напомним, в среду Госдума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.