Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Экс-ведущий НТВ Киселев включен в реестр экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов журналиста Евгения Киселева
Росфинмониторинг включил журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) в перечень экстремистов и террористов.
Сообщение ведомства передает ТАСС.
Кроме того, Киселев был объявлен в уголовный розыск в России.
Ранее журналист заявлял, что «не будет жалеть» близких родственников, оставшихся в России.
Медиаменеджер и политический обозреватель Евгений Киселев стал работать на телевидении с 1984 года. До 2001 года был сотрудником канала НТВ. Сейчас работает на телеканале «Украина-24».